聯合報前編譯遭解僱向老東家求償3600萬 她稱「第一手消息」仍敗訴

聯合報女編譯撰寫「洪秀柱等人誇口買通台灣軍政高層」報導被認定內容不實遭解僱，向聯合報求償3600萬元，士林地院判她敗訴。可上訴。（記者楊國文攝）

2025/02/08 14:39

〔記者楊國文／台北報導〕聯合報國際組李姓前編譯不滿其撰寫前國民黨主席洪秀柱誇口買通台灣軍政高層的報導，被聯合報發布道歉啟事指內容不實，且事後遭解僱，向聯合報求償3600萬元。士林地院判決李女敗訴，可上訴。

刑事部分，洪秀柱提告後，台北地檢署依加重誹謗罪起訴李女；台北地院審理時，因洪秀柱撤回告訴，最終判決公訴不受理。

請繼續往下閱讀...

全案源於2022年8月22日，擔任聯合報新聞部採訪中心國際組編譯的李女，在聯合新聞網撰寫標題為「消息人士：李上、習不下，已成定局，兩岸更可能開戰」新聞，內文包括「島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑」等內容。據了解，此篇即時新聞報導引起矚目，隨即被撤稿。

聯合報隔天即8月23日發布「聯合新聞網啟事」的道歉聲明，稱李女撰寫並發布的報導「內容不實且未經求證」、「逾越職責，未經查證」，並於同年9月2日解僱李女。

李女不滿對聯合報提出民事求償主張，有發布即時新聞的職權，且此報導經過查證且屬實，從洪秀柱曾對她提出刑事告訴後又撤回告訴即可證明，並指聯合新聞網刊登啟事屬不實，使她無法在新聞界立足，嚴重貶損其名譽權、工作權，要求賠償名譽權損失1800萬元、工作權損失1350萬元及退休金損失450萬元，共新台幣3600萬元。

聯合報反駁稱，編譯與記者的工作職掌不同，編譯工作內容著重在翻譯外電，但此篇報導的原始來源並非國外通訊社或媒體的英文新聞，可以認定李女已明顯逾越其職責；而且李女未盡查證義務，僅憑一封對方身分不詳的信件即撰寫報導，經社方多次詢問消息來源、查證及處理過程，李女均含糊其詞，無法明確說明消息來源。

另外，聯合報主張，洪秀柱撤回刑事告訴，是因尊重刑事庭調解勸諭，且不願浪費司法資源，而勉強做出退讓，並非李女撰寫的報導內容屬實。

李女堅稱，該報導是很難獲得的第一手消息來源，且消息來源是大陸消息人士，「我絕對不能透露消息來源」，但表示發佈報導前未做查證，因為該大陸消息人士寄給她的內容都是真的，並希望發佈後有益於台灣社會。

士林地院綜合刑事偵查資料及聯合報主張，認定擔任編譯的李女撰寫發佈該報導乃「逾越職責」，也未經查證，聯合報發布啟事稱李女報導「內容不實」，已盡其合理查證義務，無法證明侵害李女名譽權、導致無法在新聞界立足而侵害工作權，判李女敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法