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    中州科大黑工案外案！官員涉貪無罪彰檢上訴 移民署：尊重司法

    中州科大外觀。（資料照）

    中州科大外觀。（資料照）

    2025/02/08 13:28

    〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署黃姓官員2022年涉及不當收受財物，居中牽線立委辦公室協助解決外籍學生的簽證問題，經彰化地方法院於2024年11月判決，認黃員涉貪污治罪條例等罪嫌疑不足，諭知黃員無罪。彰化地檢署於決提起上訴，目前由台灣高等法院台中分院審理中。移民署對此表示，全案是移民署自檢發現，尊重司法偵審結果。

    彰化地檢署是於2022年偵辦中州科技大學招收烏干達學生來台打黑工一案中，發現移民署黃姓官員居中牽線立委李彥秀辦公室，協助解決這些外籍學生的簽證問題。

    同時發現黃姓官員利用時任中州學務長兼國際中心主任柴鈁武亟欲取得外籍生簽證的心態，以要代他送禮給有力人士等各種理由，涉嫌收受價值2萬元的20瓶威士忌、價值3萬7000多元的萬寶龍鋼筆，以及一些高級茶葉。

    案發後，柴在檢方偵查時直呼受騙上當，但法院審理時，柴改口是禮尚往來、不覺得受騙，加上關鍵的萬寶龍鋼筆並未搜獲，以證據不足，判黃無罪。

    此外，李彥秀的陳姓助理出庭證稱，當時是接獲陳情，指中州科大要去非洲招生，但是要經過外交部非洲司的認可才可以，校方希望找外交部、教育部一起開協調會，因此居中安排。

    不過，彰化地檢署認為仍有疑義，目前已決定提起上訴，由台灣高等法院台中分院審理中。

    移民署對此則提出說明，署方於2022年1月偵辦中州科技大學人口販運案時，意外發現本案，主動自檢，並報請台灣彰化地方檢察署偵辦。

    移民署強調，對於風紀案件一向採取「零容忍」態度，已強化內控防弊機制，並持續加強所屬法治教育，防堵貪瀆情事；有關黃員涉貪案件，尊重司法偵審，秉持勿枉勿縱原則嚴謹處理。

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