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    外公猥褻6歲孫子被隔壁老闆娘拍照報警 法官判4年

    周男被控在老婆經營的檳榔攤內，伸手猥褻6歲孫子下體，被法院依強制猥褻罪判處4年徒刑。（資料照）

    周男被控在老婆經營的檳榔攤內，伸手猥褻6歲孫子下體，被法院依強制猥褻罪判處4年徒刑。（資料照）

    2025/02/08 13:03

    〔記者林嘉東／基隆報導〕周姓男子趁老婆不在檳榔攤顧店，竟對年僅6歲的小孫子伸魔爪，將小孫子抱在腿上後，隔著褲子摸孫子的下體，被隔壁攤賣水果的女子發現後用手機拍下猥褻照片，周男女兒獲知後憤而提告。基隆地院審理後，依強制猥褻罪判處周男4年徒刑。

    判決指出，去年1月某日晚間7時許，70多歲的周男被控趁老婆不在所經營的檳榔店顧店，只剩下他跟年僅6歲的孫子在店內，將小孫子抱在腿上後，伸手隔著孫子的褲子，撫摸孫子的下體，過程被隔壁攤正在整理準備收攤的水果店老闆娘發現，趕緊用手機拍下周男猥褻孫子的照片3張，傳給周的老婆。

    周男的老婆看到照片後，轉傳給女兒，女兒看到照片後，不滿周男2年前就曾猥褻兒子下體，氣到報警提告；檢方調查後依水果攤老闆娘拍到的照片、周男老婆、周男女兒的指控，與周男孫子的證述，依強制猥褻罪嫌起訴周男。

    法院審理時，周男辯稱，孫子當時說下體那邊黏黏的，要他幫忙，如果他要猥褻孫子，會在光明正大的地方猥褻嗎？

    不過，周男的孫子證稱，當天外公將他抱在腿上後，伸手隔著褲子摸他下體，當時他穿的褲子比較緊，外公的手才伸不進去，還證稱，外公在檳榔攤內摸他下體很多次了，不只摸他的下體，他曾目睹阿公還有摸弟弟的下體。

    周男的老婆則稱，周男2年前就有摸過孫子，當時因苦無證據，只能告誡周男切勿再犯，周男的女兒也有傳簡訊要他切勿再犯，想不到周男又故態復萌，還被水果攤老闆娘拍到伸手猥褻孫子，成了鐵證。

    法官認為，周男在犯下本案前，已多次被他人查覺有猥褻孫子的嫌疑，因為周素行如此不堪，才會被水果店老闆娘拍伸手猥褻孫子下體的相片，認定周男確實有猥褻孫子，痛批周男僅為了滿足自身性慾，不顧猥褻6歲孫子，會對孫子身心健康造成傷害，影響孫子未來人格發展，依強制猥褻罪判處周男4年徒刑。

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