創群組揚言性侵又扮好人通知 男跟騷女業務判刑4月

新北地院。（資料照）

2025/02/08 13:26

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子見一名車商女業務小詩（化名）頗具姿色，竟異想天開，涉在臉書創設「職場絕對領域─專治騷擾」私人群組，自己化身多個帳號聊天說要：「抓到小詩..有獎金」、「性愛工具全部備好」、「保她連續高潮」，再扮演「叛徒」與小詩聯繫，提供群組對話，欲藉此結識小詩；被害者報警處理，檢警循線查出都是陳男所為，新北地院審理後依違反跟蹤騷擾防制法，判處陳男4月徒刑併科2萬元罰金。

檢警調查，2023年9月前，陳男在臉書創設「職場絕對領域─專治騷擾」私人群組，化身多個帳號，在群組自己跟自己聊天：「成功抓到小詩的兄弟：我有獎金大賞，抓到直接到新店的空屋顧著等我，這可能是我們今年新的一年來的第一砲，誰抓到的到房間自己先上沒關係，到了換我」、「所有性愛工具全部給我備好，一個一個慢慢玩，保她連續高潮」。

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檢警調查，陳男扮演的多個角色中，還有人替小詩求饒：「她有老公，有小孩，很幸福，可不可以放了這個找一個新的？」另一人則回說：「已婚當人妻了自己還繼續穿那麼性感想給誰看呢？」「她身材條件就是欠人家摸欠人家X」。

檢警調查，陳男再以曾在對話中幫小詩求情的帳號，與小詩聯繫，並提供群組對話記錄，意圖想藉此結識小詩，甚至還說：「我發現我做不到啊，太狠了，你大頭貼很美，喜歡這張甜美的氣質...我爭取說，我要去抓你，讓他們就不會出來找你」；被害者報警處理，檢警循線查出就是陳男一人所為。

陳男認罪並說只是想跟漂亮女生聊天，法官審理認為，陳男色慾薰心，隨機從網路上找汽車女業務下手，未遵守社會生活及人際相處分際，應予非難，加上他有多項前科、犯後亦未與被害者和解或取得原諒，被害者並請求：「為了不要讓其他人受害，希望法院判處不能易科罰金的刑度，給他一個教訓」因此做出上述判決。

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