不知泰國運來14公斤大麻已被查獲 2男收貨被逮正著

桃園地檢署因毒品案件將張姓、陳姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/02/08 12:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕張姓、陳姓男子透過友人介紹與泰國販毒集團搭上線，去年7月間，他們要求對方將14公斤重的大麻交由2名泰國人搭機運抵台灣，毒品闖關時被查扣，張男、陳男不知情，依約前往桃園國際機場想要收貨時被逮，桃園地檢署今天（8日）偵結，已因毒品案件將張男、陳男提起公訴，其餘涉案嫌犯，則都已先起訴。

檢方調查，張男、陳男去年7月間，與泰國販毒集團談定後，對方將近14公斤重的大麻藏放在2個行李箱中，交由2名泰國人搭乘飛機，於同年月26日凌晨3點多抵台，2名泰國人出關時，航空警察局安檢大隊執行托運行李X光檢視勤務時，發現有異，便會同財政部關務署台北關人員打開行李箱查驗，而查獲大麻。

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張男、陳男不知道毒品已被查獲，仍持續透過通訊軟體與泰國販毒集團聯繫，獲知大麻已運抵台灣後，他們就駕車前往桃園國際機場，依約到機場第一航廈內的置物櫃，想要取走裝有大麻的行李箱，被埋伏的員警逮個正著。

桃檢今天偵結，已因毒品案件將張男、陳男提起公訴，檢方說，至於2名泰國人等涉案嫌犯，也都已因毒品罪嫌先提起公訴，目前由桃園地方法院審理中。

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