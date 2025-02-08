澎湖死亡車禍！男子穿越馬路遭車輛撞擊不治

澎湖7日發生死亡車禍，馬公海埔路與新店路岔路口行人遭撞擊身亡。（馬公警分局提供）

2025/02/08 11:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來寒流來襲，低溫加上東北季風肆虐，入夜後澎湖街頭罕見人跡，昨（7）日晚間發生一起死亡車禍，馬公市海埔路與新店路口，葉姓男子穿越馬路，遭到黑色自小客車撞擊，導致葉姓男子頭部受創，緊急送醫後不治身亡，宋姓駕駛酒測無酒精反應，詳細肇事原因由馬公警分局交通分隊調查釐清。

馬公警分局調查指出，7日晚間8時07分許，在馬公市海埔路與新店路岔路口處，宋姓男子駕駛自小客車，沿海埔路由郊區往市區方向行駛，行至肇事地點，葉姓男子沿海埔路行人穿越道西北往東南方向，欲穿越道路，雙方發生碰撞。初步肇事原因已由馬公警分局交通分隊成案調查中。

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葉姓男子受傷倒地，經救護車送往醫院，因頭部等受創嚴重不治。涉嫌肇事的宋姓駕駛，經酒精檢測，並無酒精反應，先帶回交通分隊製作筆錄，馬公警分局交通分隊依照車禍現場繪製肇事圖，並拍照存證，關鍵在於當時的交通號誌及行人是否走在斑馬線上，釐清交通事故肇事責任。

馬公警分局呼籲，民眾駕車請謹慎駕駛並減速慢行，確保行車安全，避免交通事故不幸事件再次發生。尤其連日來低溫，加上東北季風呼嘯，容易影響駕駛人判斷 還是要快快樂樂出面、平平安安回家最好。

澎湖7日發生死亡車禍，馬公海埔路與新店路岔路口行人遭撞擊身亡。（馬公警分局提供）

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