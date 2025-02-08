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    台南BMW休旅車闖平交道遇火車撞爛車尾 原來是酒駕被送辦

    BMW休旅車闖越台南新營東山路平交道，被區間車撞爛車尾，開車的徐男只受輕傷。（民眾提供）

    BMW休旅車闖越台南新營東山路平交道，被區間車撞爛車尾，開車的徐男只受輕傷。（民眾提供）

    2025/02/08 11:31

    〔記者楊金城／台南報導〕台鐵班次3297區間車昨天（7日）晚間11點11分在台南新營東山路平交道撞擊1輛BMW休旅車發生鐵路事故，駕車的50歲徐姓男子涉嫌酒駕闖平交道，BMW車尾被撞爛，幸運只受輕傷，新營鐵路派出所今天依公共危險罪將他送辦。

    區間車從后里開往台南，昨晚11點多南向經過新營東山路平交道時，發現黑色BMW停在平交道內的東側鐵道旁，剎車後仍撞上BMW的車尾，幸好未出軌。

    台南市消防局新營分隊接獲鐵路警通報後趕往救援，徐男酒駕闖越平交道，車尾被區間車撞上，徐男下車待援，身上飄出濃濃酒味，因胸口疼痛，受到驚嚇，救護人員將他送往柳營奇美醫院治療，目前已出院。

    3297車次區間車發生事故半小時後，台鐵派員清理車禍現場，昨晚11點49分恢復通行，區間車續行停靠新營站。

    徐男涉嫌酒後駕駛BMW休旅車由西往東穿越新營東山路平交道，在平交道前後柵欄放下時，開車硬闖，結果被擋在東側柵欄前，結果卡在軌道上，造成區間車來不及煞車撞上車尾，不僅被法辦，可能還要賠償台鐵損失。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    救護人員現場救護。（民眾提供）

    救護人員現場救護。（民眾提供）

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