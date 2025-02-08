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    台鐵列車大誤點驚動國土安全辦公室 鐵警揪出4賊盜剪鐵路電纜線

    警方於本月6日在苗栗公館產業道路圍捕竊賊。（警方提供）

    警方於本月6日在苗栗公館產業道路圍捕竊賊。（警方提供）

    2025/02/08 12:31

    〔記者張瑞楨／台中報導〕上月（1月）27日正值小年夜民眾趕著返鄉之際，台鐵的苗栗縣銅鑼路段竟發生號誌異常事故，導致南北部分列車大誤點，也因危害列車安全，台鐵還通知隸屬於行政院的國土安全辦公室，鐵路警察局追查發現是因台鐵電纜線被盜剪而且還盜剪2次，合計90公尺，嚴重影響列車安全與班次時間。

    警方於本月6日在苗栗公館圍捕4名盜剪惡徒，查扣已經剝皮的電纜裸銅205.4公斤與毒品一批，2人聲押獲准，另2人各以4萬與3萬元交保，全案依加重竊盜罪與公共危險罪偵辦中。

    台鐵與警方當時都發現，上月27日的誤點，不是單純電纜線脫落，而是台鐵的電纜訊號線被盜剪50公尺，導致感應異常，進而造成位於苗栗縣銅鑼鄉樟樹村平交道的號誌異常，鐵路警察局台中分局立刻報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦。

    警方調查發現是一個竊盜集團所為，且該集團於今年1月共盜剪2次（含1月27日），長度合計90公尺，嚴重影響列車的發車營運時間與安全，也讓台鐵蒙受重大損害，該集團是在偏僻且無監視器的地點下手，分工合作，分別擔任盜剪竊取、剝皮與銷贓角色，並利用不同車輛載運轉移電纜線。

    鐵路警察會同苗栗縣警局苗栗分局員警，前天（6日）於苗栗縣公館鄉圍捕，當場逮捕周姓（49歲）、劉姓（56歲）、蔡姓（57歲）與葉姓（52歲）4人，共查扣電纜線的裸銅205.4公斤，電纜線皮169公尺，作案工具一批，以及毒品海洛因與安非他命，全案依加重竊盜、公共危險罪與毒品危害防制條例等罪名，移送苗栗地檢署偵辦。

    苗栗地檢署昨天（7日）複訊後，周、葉二嫌分別以4萬與3萬元交保，劉、蔡二嫌以犯罪嫌疑重大等理由，向苗栗地方法院聲請羈押獲准，全案仍進一步偵辦中。

    警方於本月6日在苗栗公館產業道路攔車並緝捕惡質的竊賊。（警方提供）

    警方於本月6日在苗栗公館產業道路攔車並緝捕惡質的竊賊。（警方提供）

    上月27日苗栗縣銅鑼鄉樟樹村平交道號誌異常，主因竟是竊賊盜剪電纜線。（警方提供）

    上月27日苗栗縣銅鑼鄉樟樹村平交道號誌異常，主因竟是竊賊盜剪電纜線。（警方提供）

    警方查扣犯罪工具與電纜線裸銅等贓證物。（警方提供）（記者張瑞楨攝）

    警方查扣犯罪工具與電纜線裸銅等贓證物。（警方提供）（記者張瑞楨攝）

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