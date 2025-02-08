鐵路電纜遭竊致號誌異常 苗檢指揮鐵警逮竊盜集團4嫌

鐵路警察局查扣竊盜集團所竊取的電纜線及作案工具等物。（鐵路警察局提供）

2025/02/08 12:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕農曆春節小年夜1月27日苗栗縣銅鑼鄉樟樹村平交道發生號誌異常案，經台鐵公司查出是電纜訊號線遭竊剪約50公尺，造成感應異常而號誌故障，影響列車行運，鐵路警察局台中分局獲報隨即成立專案小組，並報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，調閱近百支監視器，前往苗栗縣公館鄉逮捕4名竊嫌，查扣電纜線及毒品等，其中劉、蔡嫌被聲請羈押禁見獲准，另2嫌則獲交保。

鐵路警方查出，周男鄉（49歲）、劉男（56歲）、蔡男（57歲）及葉男（52歲）等4人組成竊盜集團，於今年1月計竊取台鐵號誌設備電纜線共計2次，長約90公尺，影響當日旅運情形，致台鐵公司重大損失；案經專案小組偵查後掌握該電纜線竊剪集團成員，該集團均利用台鐵線路位於偏僻地點且無監視錄影設備，以分工方式一條龍作業，由成員分別進行竊取、剝皮、銷贓等作業，期間運用多輛轎車及貨車移轉贓證物，企圖製造斷點混淆警追查方向。

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惟經專案小組調閱近百支監視器影像，鎖定周嫌等人，於6日上午由檢察官張文傑指揮專案小組警力與苗栗縣警察局苗栗分局公館分駐所，共同前往苗栗縣公館鄉進行圍捕，當場逮捕4名嫌犯，現場共查扣電纜線205.41 公斤裸銅、電纜線約169公尺、作案工具、海洛因及安非他命等，全案依加重竊盜、公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

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