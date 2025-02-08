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    從「太陽花女王」到賣淫染毒上銬 網嘆：劉喬安怎變成這樣......

    原本的「太陽花女王」劉喬安，卻接連涉及跨國賣淫、染毒並被通緝，如今在美國波士頓遭到上銬逮捕，讓網友不甚唏噓。圖左至右為劉喬安太陽花學運時期、2015年解釋賣淫案、2019年說明染毒與整容、2025年在美被捕。（從左至右分別取自劉喬安臉書、本報資料照、臉書、ICE網站）

    原本的「太陽花女王」劉喬安，卻接連涉及跨國賣淫、染毒並被通緝，如今在美國波士頓遭到上銬逮捕，讓網友不甚唏噓。圖左至右為劉喬安太陽花學運時期、2015年解釋賣淫案、2019年說明染毒與整容、2025年在美被捕。（從左至右分別取自劉喬安臉書、本報資料照、臉書、ICE網站）

    2025/02/08 12:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2014年318太陽花學運期間，劉喬安因甜美亮麗的外表被封為「太陽花女王」，孰料她後來卻涉及跨國賣淫、染毒並被通緝，如今在美國波士頓遭到移民及海關執法局（ICE）上銬逮捕，看到她的相貌改變後，許多網友不禁感嘆原本的女神怎麼變成這樣。

    劉喬安在2014年一夕成名後，2015年隨即被爆料參與和仲介跨國賣淫、2018年持有K他命被捕、2019年5月赴美並滯留、2023年因毒包裹案被新北地檢通緝，今年1月23日在美國波士頓落網，等待後續遣返回台。

    據了解，劉喬安在2018年曾坦承自己長年吸毒導致鼻中膈穿孔，為此砸了70多萬做整形手術，除了從右胸取出肋骨移植到鼻子之外，還填充臉頰、手臂抽脂、3D列印填充下巴，她2019年4月11日開直播時，還向網友展示鼻子並透露還要動一次手術。

    劉喬安如今在美國被捕，網友們看到她一路的改變後，紛紛嘆息「喬安怎混成這樣」、「怎麼長相變這樣」、「太陽花當初最頂的」、「變胖好多」、「這身形該不會生小孩了吧」。

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