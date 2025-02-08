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    毒駕逃入健行科大操場、警開15槍才就逮 男子被訴

    警方追逐到健行科技大學操場，逮獲陳姓男子等人。（警方提供）

    警方追逐到健行科技大學操場，逮獲陳姓男子等人。（警方提供）

    2025/02/08 11:17

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子去年7月18日深夜，駕駛轎車行經平鎮區中豐路時，遇上警方攔檢，他不予理會加速逃逸，直到進入中壢區健行科技大學操場，被警方連開15槍，他才就逮，引發校園傳出槍響的騷動，桃園地檢署今天偵結，已因公共危險、毒品罪案件，將陳男提起公訴。

    陳姓男子（59歲）當天深夜近11點，開車載著2名友人外出，在平鎮區因轎車後牌照燈故障、陳男又沒繫安全帶，被巡邏經過的桃園市政府警察局保安警察大隊員警盯上，趨前要攔下陳男的車盤查；陳男自知車上藏有毒品，不配合警方攔檢，並加足油門沿著中豐路、環南路等道路逃逸，一路開到健行科大操場內；警方駕車趕抵操場，見陳男駕車無路可逃，先對空連開8槍，再分別對陳男轎車的左右前輪連開7槍後，陳男才甘願下車就逮。

    警方在陳男轎車內查獲海洛因3包、安非他命3包、摻安非他命菸彈4顆，事後採集陳男尿液送驗，呈海洛因與安非他命陽性反應；檢方說，陳男除毒駕，駕車逃逸過程，還不斷闖紅燈、逆向行駛，今天偵結，已因違反公共危險、毒品罪起訴陳男。

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    警方查獲陳姓男子持有毒品。（警方提供）

    警方查獲陳姓男子持有毒品。（警方提供）

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