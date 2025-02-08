南投砂石廠用水大戶欠耗水費120多萬 怕廠房查封火速繳清

彰化分署查封用水大戶廠房後，接到負責人來電，右為查封公文。（彰化分署提供）

2025/02/08 11:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕南投縣一處位於山區的砂石廠，因為是用水大戶，自耗水費從2023年2月起開徵以來，總計積欠120萬元，水利署去年底移送法務部行政執行署彰化分署（以下簡稱彰化分署）執行，發現砂石廠有一棟座落在國有土地上的廠房，正準備要去查封之際，業者馬上來電要繳錢，當天就火速匯款120多萬！

彰化分署主任行政執行官盧美娟表示，經濟部為促進產業節水並落實用水正義，從2023年2月1日起，針對枯水期單月用水量超過9000度的用水大戶，每度需徵收3元耗水費。其用水量的定義，包含自來水、地下水、地面水及契約用水，枯水期指的是前年11月到當年4月。為使用水大戶有緩衝期進行節水設備投資，今年6月30日前耗水費減半收取。如使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，也可享有耗水費減徵優惠。

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盧美娟指出，這家位南投的砂石廠，在耗水費開徵後，因為未依規定設置量水設備，也沒有逐月的用水紀錄，因此，水利署依據其水權狀記載的引用水量，對業者開徵120餘萬元的耗水費。業者不服，認為依規定使用自來水，引用濁水溪支流等水源，也提起訴願。

正當彰化分署發現砂石廠有一棟座落在國有土地上的廠房，隨即發函地政機關辦理建物查封登記，作為張貼封條的前置作業。彰化分署馬上接獲砂石廠業者來電，強調，因為他提出訴願已遭駁回，既然訴願輸掉了，廠房又即將被查封，他會馬上繳清費用，彰化分署在收到匯款後，也趕快通知地政事務所塗銷查封登記。

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