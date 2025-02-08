涉運輸古柯鹼包裹 劉喬安2023年初被新北檢通緝

劉喬安在美被逮捕將被遣返回台。（圖擷自ICE網站）

2025/02/08 11:09

〔記者王定傳／台北報導〕有「太陽花女神」之稱的劉喬安，涉及3項毒品與詐欺、侵占等5案件被通緝，美東時間上月22日被美國執法單位於波士頓一家旅館逮捕，目前拘留於執法行動遣返局ERO，將待美方完成相關程序後，最快下個月遣返回台歸案；據了解，劉女被新北、桃園、士林地檢署等單位通緝，其中，新北地檢署部分，是因劉女涉嫌運輸古柯鹼包裹來台，檢方在去年1月間對她發佈通緝。

警方調查，劉喬安在2023年1月除涉及毒郵包案件被新北地檢署發布通緝外，還有詐欺、侵占與2毒品案，共有5件案件因未到案，分別被新北、桃園、士林地檢署等發布通緝在案。

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2019年5月間，劉喬安在通緝前，以一般旅客身分搭機前往美國，未依規定於同年8月前離境，逾期非法滯留美國，隨後於美國各地遊走。

近日美國大力打擊非法移民，我國本就長期提供美方執法單位潛逃入美的通緝犯情資，這些通緝犯都非法滯留美國境內，劉喬安也因此被逮，目前拘留於執法行動遣返局ERO，將待美方完成相關程序後遣返回台歸案，而要完成相關遣返程序，約需4至6週時間。

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