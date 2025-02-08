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    高雄分屍案「2名婦人和兇嫌大嫂」全被支解 左營婦手機斷訊多日仍未尋獲

    左營老婦手機早已斷訊，至今尚未尋獲。圖為老婦（右）與張嫌（左）前往張嫌家情形。（讀者提供）

    左營老婦手機早已斷訊，至今尚未尋獲。圖為老婦（右）與張嫌（左）前往張嫌家情形。（讀者提供）

    2025/02/08 10:26

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市驚傳有史以來最恐怖的分屍案，兇嫌張介宗連續殺害黃姓、張姓、林姓3名老婦並分屍，其中左營區的張姓老婦1月14日手機早已斷訊，1月17日下午與張嫌離開捷運站前往張嫌家，不到4小時就遇害，手機至今仍未尋獲，且斷訊原因不明，成為張姓老婦案件的待解謎團。

    據了解，張婦的曾姓兒子在國外工作，休假才返台回左營區與母親同住，所以平時張婦獨居，女兒住在其他行政區，會開車接送張婦到醫院就診。

    1月14日，女兒載張婦從醫院返家，後來多日聯繫母親未果，直到1月27日哥哥返家，得知異狀後報警協尋。

    詭異的是，警方調取張婦的手機資訊，赫見她的手機早在1月14日就已斷訊，無法透過基地台進行「手機定位」，逐一過濾監視器畫面，發現她1月17日將近下午1點，搭捷運從凹子底站到後驛站下車，步行前往三民公園，下午大約4點，與張嫌一起走出捷運三多站，然後步行前往張嫌家。

    1月17日晚間約8點，張嫌拿黑色大包手提袋外出，專案小組研判張婦進入張嫌家不到4小時就遇害。

    換句話說，張婦與女兒1月14日分開，直到1月17日下午仍活著，但為何手機卻在1月14日就斷訊？且至今下落不明？專案小組正持續釐清。

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