劉喬安臉書洩行蹤 在美被逮和川普有關

劉喬安在美被逮捕將被遣返回台。（圖擷自ICE網站）

2025/02/08 10:29

〔記者邱俊福／台北報導〕美國總統川普上任之後強力打擊非法移民，聯邦機構在美國各地強勢執法，其中在台涉及3項毒品與詐欺、侵占等5案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，一直以來備受刑事局國際科關注，經持續提供情資給美方下，美東時間上月22日被美國執法單位於波士頓一家旅館逮捕，目前拘留於執法行動遣返局ERO，將待美方完成相關程序後，最快下個月遣返回台歸案。

警方調查，劉喬安在2023年1月除涉及毒郵包案件被新北地檢署發布通緝外，還有詐欺、侵占與2毒品案，共有5件案件因未到案，分別被新北、桃園、士林地檢署等發布通緝在案。

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2019年5月間，劉喬安在通緝前，以一般旅客身分搭機前往美國，未依規定於同年8月前離境，逾期非法滯留美國，隨後於美國各地遊走。

期間，劉喬安被媒體驚爆涉入青鳥行動海外募款爭議，另我國駐美代表處歡度國慶活動，劉喬安也於社群PO照，意旨參與活動，事實上她並未參加，而這些情資，刑事局國際科皆進行掌握，提供給美國執法單位。

近日美國大力打擊非法移民，我國本就長期提供美方執法單位潛逃入美的通緝犯情資，這些通緝犯都非法滯留美國境內，劉喬安也因此被逮，目前拘留於執法行動遣返局ERO，將待美方完成相關程序後遣返回台歸案，而要完成相關遣返程序，約需4至6週時間。

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