「日本公仔」是販毒暗語！台中警還查獲「桂林仔」K盤

台中警方查扣電影《周處除三害》男主角「桂林仔」的K盤（圖中）。（警方提供）

2025/02/08 10:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕販毒暗語再出新招！台中市警第五分局去年查獲張姓毒癮者（俗稱藥腳），他配合警方誘捕藥頭，警方驚訝發現，販毒者微信帳號是「職業戰隊」，「排位代打」，「日本進口公仔」則是買賣毒品的暗語，雙方先談妥價格再約定碰面，待交易之際，埋伏警力上前圍捕魏姓藥頭，還查扣電影《周處除三害》男主角「桂林仔」K盤，台中地方法院依販賣第三級毒品罪判刑1年2月，可上訴。

五分局指出，毒販常匿名隱身於網路中販毒，且不斷變換毒品暗號，各類毒品暗語琳瑯滿目，魏姓藥頭以「排位代打」稱呼愷他命、「日本進口公仔」則指毒咖啡包，警方在交易地點周邊部署埋伏，魏姓藥頭落網後奮力抵抗，被警方壓制時又大喊「很痛」、「我不會跑」，驚慌神色與拒捕時的抵抗狠勁，形成強烈對比。

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警方當場查扣愷他命10包、假冒潮牌服飾毒咖啡43包及知名電影角色「桂林仔」K盤等證物，魏男被逮捕後，台中地檢署聲請羈押獲准，台中地院以販賣第三級毒品罪判處有期徒刑1年2月，可上訴二審。

魏姓藥頭激烈抵抗，被壓制後卻高喊「很痛」、「我不會跑」。（警方提供）

魏姓藥頭販毒暗語，包括「日本進口公仔」、「排位代打」。（警方提供）

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