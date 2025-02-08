貨車司機違規多被吊扣駕照 收到裁定書前3天又開車撞死人

蔡姓貨車司機違規太多被吊扣駕照，收到裁定書前3天又開車撞死人。（民眾提供）

2025/02/08 10:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓貨車司機違規太多，被高市交通局裁處吊扣汽車駕駛執照1個月，不過，裁定書送抵前3天，蔡男又在大寮區發生車禍，造成朱姓婦人死亡，但蔡男事後和家屬達成和解，獲法官輕判緩刑2年。

判決指出，2023年9月24日下午1點多，蔡男駕駛的小貨車行經大寮區萬丹路時，在前庄路口與64歲朱姓女機車騎士發生擦撞，朱婦被撞飛到路旁水溝，救起送醫後仍不治，警方獲報介入調查，確認雙方沒有酒駕，因此將蔡男依過失致死罪送辦。

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檢方偵查時，發現蔡男交通違規件數很多，已在2023年8月被吊銷駕照，因此認定他肇事時屬無照駕駛，加上事故鑑定報告認定他未依「停」標字指示讓幹道車先行為肇事主因，因此依過失致死罪將他起訴，並建請法院依違反道交條例加重其刑。

高雄地方法院審理時，蔡男和朱婦家屬達成和解，法官也發現，蔡男雖然交通違規太多，一度被吊銷駕照，但高市交通局又撤銷原處分，改吊扣汽車駕駛執照1個月，而吊扣期間為2023年9月27日至10月27日，而車禍發生在9月24日，因此認定車禍發生時蔡男仍算「有照駕駛」，考量雙方已和解，因此依過失致人於死罪判刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，須參加法治教育課程2場次，可上訴。

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