為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    貨車司機違規多被吊扣駕照 收到裁定書前3天又開車撞死人

    蔡姓貨車司機違規太多被吊扣駕照，收到裁定書前3天又開車撞死人。（民眾提供）

    蔡姓貨車司機違規太多被吊扣駕照，收到裁定書前3天又開車撞死人。（民眾提供）

    2025/02/08 10:05

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓貨車司機違規太多，被高市交通局裁處吊扣汽車駕駛執照1個月，不過，裁定書送抵前3天，蔡男又在大寮區發生車禍，造成朱姓婦人死亡，但蔡男事後和家屬達成和解，獲法官輕判緩刑2年。

    判決指出，2023年9月24日下午1點多，蔡男駕駛的小貨車行經大寮區萬丹路時，在前庄路口與64歲朱姓女機車騎士發生擦撞，朱婦被撞飛到路旁水溝，救起送醫後仍不治，警方獲報介入調查，確認雙方沒有酒駕，因此將蔡男依過失致死罪送辦。

    檢方偵查時，發現蔡男交通違規件數很多，已在2023年8月被吊銷駕照，因此認定他肇事時屬無照駕駛，加上事故鑑定報告認定他未依「停」標字指示讓幹道車先行為肇事主因，因此依過失致死罪將他起訴，並建請法院依違反道交條例加重其刑。

    高雄地方法院審理時，蔡男和朱婦家屬達成和解，法官也發現，蔡男雖然交通違規太多，一度被吊銷駕照，但高市交通局又撤銷原處分，改吊扣汽車駕駛執照1個月，而吊扣期間為2023年9月27日至10月27日，而車禍發生在9月24日，因此認定車禍發生時蔡男仍算「有照駕駛」，考量雙方已和解，因此依過失致人於死罪判刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，須參加法治教育課程2場次，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播