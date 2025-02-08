電信員工「推薦」友人體驗5G高速上網 為業績盜個資辦門號

楊姓電信公司員工「推薦」友人體驗5G高速上網，實際是為了衝業績騙他個資盜辦門號。示意圖。（路透資料照）

2025/02/08 09:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕任職三大電信之一的楊姓男子，向周姓友人推薦申辦體驗遠傳公司5G行動上網服務，周男把身分證件交給楊男，不料竟被拿去申辦5G門號增加業績，周男直到被電信公司催繳帳單才驚覺個資遭盜用，氣得報警提告，楊男自知理虧，賠8萬元給朋友換和解，法官輕判他緩刑2年。

判決指出，2021年12月，33歲楊姓男子向周姓友人推薦申辦體驗遠傳公司5G行動上網服務，由於試用方案只有3天還免費，周男想說試試也無妨，於是把身分證、健保卡拿給楊男，楊男拿到雙證件後，竟直接申辦5G門號衝業續，還在申請書上偽造周男的簽名。

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周男被盜辦門號長達1年，直到接獲電信公司的帳單催繳通知，探詢後才驚覺個資遭盜用，報警提告後，揪出竟是楊男所為；高雄地方法院審理時，楊男自知理虧，同意以每月賠償1萬元的條件，共賠償8萬元，周男同意後，雙方簽下和解書。

法官認為，楊男犯後能為自己行為負責，經此偵查、審判程序，應能知道更守法、謹慎，而避免再犯，雖涉犯個資法、刑法偽造文書等罪，但以暫不執行為適當，因此判他徒刑3月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，以啟自新，可上訴。

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