屏東KTV大亂鬥 陸軍刺殺海陸隊員1死3傷案偵結起訴

警方逮捕涉案的林姓軍人等人。（資料照）

2025/02/08 09:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕去年10月12日凌晨2點多在長治鄉瑞光路一家KTV發生陸軍機步333旅林姓軍人刺死洪姓海軍陸戰隊員，造成1死3傷案，屏東地檢署7日偵結依現役軍人殺人罪嫌起訴並移審屏東地方法院後裁定繼續羈押。

屏東地檢署指出，林姓軍人為陸軍第八軍團指揮部機步333旅士兵，113年10月12日凌晨休假期間，與鄞姓、江姓友人到長治鄉瑞光路一家KTV飲酒唱歌，因為鄞姓與江姓友人和店內其他顧客為了座位分配問題發生肢體衝突，被店員將衝突的人全都趕出店外，林姓軍人不爽，在店外叫囂、推擠，並與海軍陸戰隊員洪姓死者等人發生肢體衝突，林姓軍人持刀先刺傷死者的友人賴姓男子，接著再衝向洪姓死者，雙方互毆後，林姓軍人也受傷，但洪姓海軍陸戰隊員則被刺中左胸，經送醫急救後死亡。

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屏東地檢署偵辦該案後7日偵結，依陸海空軍刑法現役軍人殺人等罪嫌起訴林姓軍人，其友人鄞姓及江姓涉犯傷害等罪嫌則另案偵辦，而林姓軍人所犯屬國民法官適用之罪名，將在徵詢被害人家屬意見後，依國民法官法程序執行。

檢警勘查事發現場。（資料照）

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