「護國神醫」涉違反醫師法判刑 林聖章逆轉獲判無罪定讞

高市減重名醫林聖章，涉嫌違反醫師法等案，被高雄高分院判決無罪後，高雄高分檢不服上訴被駁回。（資料照）

2025/02/08 08:47

〔記者鮑建信／高雄報導〕曾協助郭婞淳等名將奪牌，在體壇被譽為「護國神醫」的減重名醫林聖章，涉嫌違反醫師法等案，經高等法院高雄分院逆轉改判無罪後，高檢署高雄分署不服上訴被駁回並定讞。

據了解，被告林聖章為高雄市「幸福診所」醫師及負責人，陳賢修則為診所專科護理師。2014年到2016年間，林指示陳女為葉姓病患等7人進行問診、開藥，涉嫌詐領健保費共2萬8千元，被橋頭地檢署依違反醫師法、詐欺取財等罪提起公訴。

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橋頭地院分別判處林和陳女有期徒刑10月和7月，2人不服上訴，高雄高分院審理後大逆轉，改判無罪。

合議庭指出，葉等7人均為診所另行開辦自費減重課程學員，除首次由醫師林聖章等人負責看診，後續則由護理師陳賢修等人提供減重諮詢、營養衛教等相關作業，並因事隔8、9年，難期待證人記憶清晰全無混淆，加上所述情節多有與事實不符或悖於常理。

此外，林男受正規醫學教育並執業多年，有相當社會地位，收入頗豐，另雇多名醫師，不缺人力，主觀上應無令他不顧聲譽、鋌而走險，甚至無視於可能危及患者生命安全，卻由護理師擔綱為病患看診、治病動機，判決林、陳女無罪。

高雄高分檢不服上訴，最高法院認為原審判決並無不妥而駁回，全案就此落幕。

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