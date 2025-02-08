為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「護國神醫」涉違反醫師法判刑 林聖章逆轉獲判無罪定讞

    高市減重名醫林聖章，涉嫌違反醫師法等案，被高雄高分院判決無罪後，高雄高分檢不服上訴被駁回。（資料照）

    高市減重名醫林聖章，涉嫌違反醫師法等案，被高雄高分院判決無罪後，高雄高分檢不服上訴被駁回。（資料照）

    2025/02/08 08:47

    〔記者鮑建信／高雄報導〕曾協助郭婞淳等名將奪牌，在體壇被譽為「護國神醫」的減重名醫林聖章，涉嫌違反醫師法等案，經高等法院高雄分院逆轉改判無罪後，高檢署高雄分署不服上訴被駁回並定讞。

    據了解，被告林聖章為高雄市「幸福診所」醫師及負責人，陳賢修則為診所專科護理師。2014年到2016年間，林指示陳女為葉姓病患等7人進行問診、開藥，涉嫌詐領健保費共2萬8千元，被橋頭地檢署依違反醫師法、詐欺取財等罪提起公訴。

    橋頭地院分別判處林和陳女有期徒刑10月和7月，2人不服上訴，高雄高分院審理後大逆轉，改判無罪。

    合議庭指出，葉等7人均為診所另行開辦自費減重課程學員，除首次由醫師林聖章等人負責看診，後續則由護理師陳賢修等人提供減重諮詢、營養衛教等相關作業，並因事隔8、9年，難期待證人記憶清晰全無混淆，加上所述情節多有與事實不符或悖於常理。

    此外，林男受正規醫學教育並執業多年，有相當社會地位，收入頗豐，另雇多名醫師，不缺人力，主觀上應無令他不顧聲譽、鋌而走險，甚至無視於可能危及患者生命安全，卻由護理師擔綱為病患看診、治病動機，判決林、陳女無罪。

    高雄高分檢不服上訴，最高法院認為原審判決並無不妥而駁回，全案就此落幕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播