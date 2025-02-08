不滿女女同袍戀受阻 女軍人怒告女友媽反被判刑

黃姓職業女軍人與女同袍交往，不滿遭女友的楊姓母親反對，並被檢舉違規租屋，竟誣告楊婦誹謗，最終被判刑5個月，緩刑2年，並須支付國庫10萬元。（記者王捷攝）

2025/02/08 07:35

〔記者王捷／台南報導〕黃姓女軍人與女同袍交往，她不滿女友的楊姓母親反對，又向軍方檢舉她違規在外租屋與女友同居，對楊婦提告誹謗，反被楊婦提告誣告，台南地院衡量黃女若未獲緩刑將被汰除，以誣告罪判5個月徒刑，緩刑2年，並向國庫支付10萬元。

黃女與楊婦的女兒原為軍中同袍，後發展為同性情侶，並違反軍中規定在外租屋同居，楊婦據實向黃女服役的單位軍方陳情，導致黃女不滿，對楊婦提告誹謗，但檢方調查後，做出不起訴處分，反而讓黃女因誣告罪遭到起訴。

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黃女一度否認犯行，但在法院準備程序中最終承認誣告，並表示願意與楊婦調解。然而，楊婦因認為自己身心飽受煎熬、無法原諒黃女，拒絕與黃女和解，並已另行提起刑事附帶民事訴訟，要求賠償。

法院審酌黃女的行為，認為其不僅浪費司法資源，導致無辜者受刑事偵查的壓力，更影響楊婦與女兒的親子關係，但她最終坦承犯行，符合刑法第172條減刑規定，黃女也強調，即使不能和解，也願以捐款方式補償，且若未獲緩刑，將面臨軍方汰除、失去軍人身分。

誣告罪可處7年以下有期徒刑，誣告案件尚未裁判確定前被告自白，法院可依刑法第172條規定減輕或免除其刑。本案中，黃女誣告楊婦誹謗後，黃女在法院準備程序時自白，符合減刑條件。

雖然楊婦拒絕與黃女和解，但已另行提起刑事附帶民事訴訟要求賠償，法官認為，黃女造成楊婦訟累，但考量其最終坦承犯行，且願意補償，仍適用減刑規定，最後法官判處黃女5個月徒刑，緩刑2年，並命向國庫支付10萬元。全案仍可上訴。

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