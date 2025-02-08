婚宴與仇人狹路相逢 她全身精品遭噴辣椒水潑漆

李姓女子盛裝打扮去友人婚禮宴席，不料與仇人張女狹路相逢，張女先拿辣椒水噴她，又拿油漆倒在她頭上。（情境照）

2025/02/08 07:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕李姓女子盛裝打扮前去友人婚禮宴席，不料與仇人張女狹路相逢，張女先拿辣椒水噴她，又拿油漆倒在她頭上，李女聲稱一身行頭損失超過20萬，加上精神慰撫金，合計向張女求償40萬元，新竹地院審理後將李女的物品估價打折，判賠17萬餘元。

李女說，張女與她先前有金錢糾紛，因而心生不滿，112年11月5日晚上10時許在新竹市晶宴會館旁樓梯，見她前去友人婚宴，即先持辣椒噴霧罐朝她左半臉噴灑，並徒手毆打頭部、拉扯頭髮，致她跌坐至地上而受有雙眼結膜灼傷及左膝挫傷等傷害。

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此外張女再持裝有綠色油漆寶特瓶，倒在她頭上，致其頭髮上髮片、所穿著衣服、鞋子及當日攜帶之包包，均因沾滿綠色油漆無法清除，而污損不堪使用。

李女稱由於張女暴行造成她心裡陰影，出門感到恐慌，無法上班，請求張女賠償受損包包20萬元、髮片1萬8000元、鞋子2000元、內衣2000元、裙子及小外套400元及精神慰撫金17萬7600元，共計40萬元。

法官審酌李女的物品種類、性質、日常使用情節及相關受損情形等一切情況，且考量事故發生時均非新品，認定物品因被告毀損而受損之費用應為7萬2400元。精神慰撫金部分，法官判准10萬元，總計李女受損害金額為17萬2400。

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