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    助女網友拿回性愛影片卻被甩 他報復上轉傳色情群組

    吳男幫甲女取回自拍性愛影片後，不滿甲女拒絕聯絡，涉嫌將影片上傳色情群組，被高雄高分院判刑。（情境照）

    吳男幫甲女取回自拍性愛影片後，不滿甲女拒絕聯絡，涉嫌將影片上傳色情群組，被高雄高分院判刑。（情境照）

    2025/02/08 07:11

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東吳姓男子幫網路認識的甲女，取回自拍性愛影片後卻拒絕聯絡，涉嫌將她性愛影片上傳色情群組，並出言恐嚇，被高等法院分院依違反個資法等罪，判徒刑2年8月。

    判決書指出，被害人甲女經網路認識被告吳男後，告知曾被詐欺集團某人誘騙自拍性愛影片，並提供聯絡方式，經吳男與對方連繫，取回影片後，甲女卻斷絕連繫，吳男因而萌生報復念頭。

    2022年3月21日晚上，吳男在高雄市大豐路住處，要脅甲女將把性愛影片散佈，並在隔天凌晨，上傳到色情群組後，還用LINE告知甲女，不得將他封鎖，否則會她不利。不久，吳男又涉嫌把性愛照張貼在「爆料公社公開版」等社團，並罵她是渣女。

    屏東地院依妨害自由、違反個人資料保護等多罪，併處吳男有期徒刑2年8月。他上訴指出，原審開庭時因不懂法官意思而大聲講話，造成觀感不佳，已向法官、檢察官道歉，要求判處緩刑。

    高雄高分院指出，不能僅因吳男一聲道歉，就推翻原審刑度，地院並已考量他經濟狀況等情形，判決駁回，仍可上訴。

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