「直播男神」翻車！暴打長髮女員工 胡凱彬挨告殺人未遂

網路流傳影片，直播主胡凱彬帶領持球棒，進入員工宿舍毆打兩名員工。（擷取自社會事新聞影音）

2025/02/07 21:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕近日網路流傳一段影片，指知名直播主胡凱彬帶領一群人持球棒，進入員工宿舍毆打兩名員工，一名長髮女員工被打得頭破血流，手腳多處瘀傷，事後女員工對胡凱彬提告殺人未遂及傷害罪。胡凱彬則反控該女子在宿舍內拉K，事後還恐嚇要300萬買斷影片。全案已經進入司法偵辦。

影片內容顯示，胡凱彬帶著5、6名員工，分持球棒、皮帶等前往宿舍，眾人先衝到3樓，對一名男子暴打，男子被打到不敢還手，接著胡凱彬又衝到4樓，對一名長髮女子痛毆，儘管女子大聲尖叫，胡仍持球棒揮打，直到見女子頭破血流才鬆手。

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被害女子近日在臉書爆料公社公開版，公布相關影片跟驗傷照片，頭部破洞縫了十幾針，手跟大腿更是大片瘀青，她也坦承有拉K，但也不滿胡凱彬跟她短暫戀愛後還不承認，持續在網路對她霸凌。

對此胡凱彬在個人IG指出，該女吸毒拉K，當晚因喝了點小酒，又聽到員工跟他說「她又在吃藥了，還煽動我們跟她一起離職」，所以因此抓狂失控，棒球棍一拿就給她打下去。

胡凱彬也說，該事件發生在去年10月，對方年底已經提告，他也到警局做完筆錄，但事後該女竟恐嚇他「要用300萬買斷影片，不然就要將影片散播出去」等語。最後他坦承「對粉絲承認做了不好示範」。

員林警分局表示，雙方爭執涉及傷害等罪，去年底已受理報案，並於12月移送彰化地檢署偵辦中。

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女員工被打到頭部破洞縫了十幾針，手跟大腿更是大片瘀青。（擷取自爆料公社公開版臉書）

女方坦承有拉K。（擷取自臉書爆料公社）

知名直播主胡凱彬反控該女子在宿舍內拉K，事後還恐嚇要300萬買斷影片。（擷取自社會事新聞影音）

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