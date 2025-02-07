2/7今彩539頭獎開1注！800萬獎落新北 春節大小紅包開22、27組

今晚（7日）開獎的今彩539頭獎開出1注；大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/07 22:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7日）開獎的今彩539頭獎開出1注，由新北市新莊區自信街52號1樓的「喜迎富彩券行」開出；大樂透春節加碼「大紅包」開出22組、「小紅包」開出27組；大樂透頭獎則摃龜。

第114000021期大樂透中獎號碼「14、22、25、44、46、49，特別號：16」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得344萬1355元；參獎共62注中獎，每注可得5萬9775元；肆獎共154注中獎，每注可得1萬5470元；伍獎共3192注中獎，每注可得2000元；陸獎共4218注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬3143注中獎，每注可得400元；普獎共5萬8870注中獎，每注可得400元。

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第114000021期49樂合彩中獎號碼為「14、22、25、44、46、49」。四合8注中獎，每注可得20萬元；三合共291注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4582注中獎，每注可得1250元。

第114000035期今彩539中獎號碼為「16、21、26、29、37」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共6255注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2130中獎，每注可得50元。

第114000035期39樂合彩中獎號碼為「16、21、26、29、37」。四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共116注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6476注中獎，每注可得1125元。

第114000035期3星彩中獎號碼為「198」。壹獎共106注中獎，每注可得5000元。

第114000035期4星彩中獎號碼為「6810」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出22組、總中獎注數28注，其中有18組1注獨得100萬元；2組由2注均分；2組為3注均分。「春節小紅包」共開出27組、總中獎注數36注，其中22組為1注獨得10萬元；3組由2注均分；2組為4注均分。台彩表示，截至本期止，春節大紅包已送出341組、剩餘139組，春節小紅包送出521組、剩餘279組，下期（8日）將繼續加開。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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