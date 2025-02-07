重機進惠蓀林場要找北港溪溫泉秘境 騎士「雷殘」重摔受傷

重機騎士從惠蓀林場進入，要到北港溪溫泉秘境遊玩，在途中摔車受傷，消防人員進入救護。（圖擷自惠蓀林場臉書粉專）

2025/02/07 21:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕北港溪峽谷、溫泉秘境在網路爆紅，農水署南投管理處在便道口設柵門，管制車輛闖入，惠蓀林場也設牌公告柵門外區域非林場遊樂區範圍，今日有重機騎士要找尋北港溪溫泉秘境，途中因土石多，機車壓到石頭而失控摔車受傷，消防分隊和警方獲報後進入救援，消防局表示，重機騎士意識清楚，但表達腿部有麻痺現象，已由救護車送醫救治。

這起重機騎士「雷殘」受傷意外，發生在今天中午近1點，有名重機騎士騎重機進入惠蓀林場，要找尋北港溪峽谷溫泉秘境，途中疑因沿路大小石頭多，地勢不平，機車壓到石頭而失控，人也重摔在地。

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國姓消防分隊和中派出所獲報後趕至現場救援，騎士沒有明顯外傷，意識也清楚，但他跟救護人員表示，其腿部有麻痺現象，救護人員將其抬上救護車後，送醫院救治。

事故發生後，惠蓀林場臉書粉專貼出事故現場的救護照片，及便道柵門和該林場在柵門設置的禁止進入的告示牌，粉專小編為文提醒遊客，平台區林道及北港溪溫泉，不是園區開放遊樂範圍，先前已有在便道入口設柵門，及禁止進入告示，最近天氣濕冷，地頻繁，恐有落石之虞，還請遊客多注意自身安全，小編更強調「人身安全比玩樂重要太多！」。

北港溪峽谷、溫泉秘境，因景色美麗，近日在網路爆紅。（廖姓民眾提供）

惠蓀林場臉書粉專也貼出便道柵門和禁止進入告示牌的照片，重申平台區林道和北港溪溫泉非林場遊樂範圍。（圖擷自惠蓀林場臉書粉專）

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