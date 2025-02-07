高雄連續殺人分屍案 「1原因」高大成推測：受害者恐不只3人

高大成推測，張嫌專找有存款的年老婦人，借錢不成就殺害，憂心受害不只3人。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/07 20:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄發生驚悚的連續殺人案，73歲的張姓凶嫌，涉嫌殺害3名7旬老婦並分屍，法醫高大成推測，張嫌曾犯下性侵、搶奪、竊盜，出獄10多年，近日被發現連續殺害3婦，恐是為財殺，專找有存款的年老婦人，借錢不成就殺害，憂心受害不只3人，甚至有6、7個。

張嫌2月涉殺害71歲林姓老婦並分屍丟大排，檢警在他家採驗到3組不同女性DNA，除了遇害的林婦，也找到去年12月失蹤的張嫌的大嫂黃姓婦人（75歲）、今年1月左營失蹤趙林婦人（75歲）。

請繼續往下閱讀...

高大成指出，張嫌1個月殺1個，失蹤遭殺害都是70多歲婦人，懷疑張嫌都是為了錢，由於他身材約160幾公分、身體也不太好，出獄10多年，可能早與社會脫節，又被看不起，身上又沒錢，因此專找女性、年紀大、有存款的人，可能借錢不成，就翻臉殺人。

高大成懷疑，這類人出獄10多年，怎麼可能近來才犯案，擔心還有新的被害人，至於其中被殺的2名老婦，是在老人常聚集的公園結識，他說，嫌犯習慣會棄屍在同一個地方，只要沒被發現，就會再丟，也建議在林婦被棄屍的大排，再找找有無其他人屍塊。

至於凶刀一直未找到，高大成推測，黃婦和趙林婦也被分屍，由於屍塊被切七零八落，可能一邊分切，手也在抖，依張嫌年紀大可能不會用美工刀，而是用菜刀剁，他說，分屍一具屍體要約花1、2分鐘，切不開再剁，拿黑塑膠袋分裝棄屍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法