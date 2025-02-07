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    酒駕釀禍！小貨車台1線民雄段連環撞 男騎士送醫不治

    台一線嘉義縣民雄段發生連環撞死亡車禍。（圖由民雄警分局提供）

    台一線嘉義縣民雄段發生連環撞死亡車禍。（圖由民雄警分局提供）

    2025/02/07 18:24

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕縱貫鐵路嘉義縣民雄平交道附近的台一線路口，今天上午發生死亡車禍，游姓男子駕駛的小貨車突然偏離車道，連環撞擊兩部轎車與一部機車，致71歲劉姓男騎士當場失去生命跡象，送醫不治，事故原因警方調查中。

    警方調查，酒測值0.12毫克的24歲游姓男子，駕駛小貨車沿台一線直行駛，行經嘉88路口事故地點時，車子往右偏移先撞擊凌姓男子停放路邊的轎車，再撞到停於路口劉姓男子所騎乘機車及李姓女子所臨停的轎車，致劉男顱內出血送醫不治，游姓男子胸部、四肢等處挫傷。

    警方指出，小貨車駕駛有酒精反應，機車騎士未戴安全帽，推測小貨車駕駛未注意車前狀況為主要肇事原因，提醒民眾勿酒後駕車，也不要疲勞駕駛上路，另呼籲騎車應戴安全帽，且注意路上交通狀況，以確保自身安全。

    嘉義縣消防局表示，今日上午10時許獲報，指台一省道、民雄平交道附近發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為貨車與汽、機車車禍，傷者兩名皆男性，24歲男子意識清楚肢體受傷、71歲男子已經沒有生命跡象，經給予相關救護處置，分流送往嘉義基督教及大林慈濟醫院救治。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台一線嘉義縣民雄段死亡車禍，現場怵目驚心。（圖由民雄警分局提供）

    台一線嘉義縣民雄段死亡車禍，現場怵目驚心。（圖由民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄平交道附近的台一線路口發生死亡車禍。（圖由民雄警分局提供）

    嘉義縣民雄平交道附近的台一線路口發生死亡車禍。（圖由民雄警分局提供）

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