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    蓮蓬頭轉開不灑水！台南半套店「密道」曝光

    台南警方突襲養生館，發現浴室淋浴間暗藏密道，連通多間包廂供性交易使用。（民眾提供）

    台南警方突襲養生館，發現浴室淋浴間暗藏密道，連通多間包廂供性交易使用。（民眾提供）

    2025/02/07 18:06

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警局第五分局昨晚突襲搜索養生館，到了淋浴間警方發現異狀，不只牆壁是金屬做成，明明沒停水，蓮蓬頭轉開卻沒灑水，原來這是一道「暗門」，門後偷往其他性交易的房間，警方在複雜的密道中查獲10多名女服務生、3名男客，將負責人依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

    據了解，警方近期接獲舉報，轄內的養生館疑似提供客人不法性交易服務，為免打草驚蛇，轄區員警先以臨檢為掩護，多次進入館內暗中蒐證，掌握交易模式後，向法院申請搜索票，昨日晚間突襲搜索。

    當晚，專案小組進入養生館進行查緝時，在其中一間包廂內發現，浴室淋浴間的牆壁異常，懷疑內藏機關，原暗門偽裝成有蓮蓬頭的淋浴間，可以由櫃台控制，或是交易時，男客可以用遙控器打開，門後通往鄰近的房間，暗門內還設有數間包廂，形成一處隱密的交易空間。

    警方現場查扣保險套四大袋、監視器主機、帳冊及1萬8000元營業所得現金等證物，並將3名客人與10名女服務生帶回偵訊，依社會秩序維護法裁罰，負責人則以妨害風化罪嫌，移送南檢。

    五分局分局長洪宏榮強調，警方將持續掃蕩此類非法營業場所，嚴格執法，以確保轄區治安，杜絕不法交易行為。

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