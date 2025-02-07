遠東新新埔廠氣爆釀2死19傷！桃園稽查5個廠揪14缺失開罰26萬

桃園市政府勞動檢查處派員至遠東新世紀公司在桃園5個廠區（含研發中心）進行勞動環境檢查，5個廠共發現14項缺失。（勞動局提供）

2025/02/07 18:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕遠東新世紀公司新埔化纖總廠昨天氣爆已造成2死19傷慘劇，桃園市政府勞動檢查處今天分別派員至遠東新世紀公司在桃園5個廠區（含研發中心）進行各項勞動環境檢查，5個廠共發現14項缺失，除依職業安全衛生法合計裁處26萬元罰鍰，分別責令於7天到1個月內限改善。

勞動檢查處長王振鴻表示，遠東新世紀公司在桃園共有四個廠，包含觀音工業區3個廠及內壢廠，另桃園區有研發中心，由於研發中心也是作業流程研究，因此也列入勞檢範圍；勞動檢查重點包含，防爆電氣設備、靜電消除措施、化學管線標示管制、化學品危害標示、防護具使用與維護、教育訓練及緊急應變措施；要求的重點是雇主是否依照職業安全衛生相關規定，落實火災預防及緊急應變員工疏散演練，以確保勞工作業安全。

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王振鴻說，本次勞動檢查發現缺失缺如下：廠房內易燃區未設置防爆電氣器具、天然氣管線探測器裝設位置不當、管線法蘭未有跨接線防止靜電措施等共14項缺失，由於上述缺失恐有發生火災爆炸之虞，除依法罰鍰外、並要求限期改正。

王振鴻強調，事業單位因未依規定辦理致發生重大職業災害時，除依法裁處停工外，嚴重者可移送地方檢察署偵辦，另雇主應恪遵職業安全衛生相關規定，另根據勞檢資料，遠東新世紀在桃園相關機構，於2017年至2019年間，曾依違反職業安全衛生法開罰四次，罰鍰24萬元整。

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