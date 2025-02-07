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    高雄殺人魔行凶後冷血探口風 還拿死者一卡通使用

    左營張婦（右）與張姓兇嫌出現在張宅外，這也是她最後身影。（圖由民眾提供）

    左營張婦（右）與張姓兇嫌出現在張宅外，這也是她最後身影。（圖由民眾提供）

    2025/02/07 16:59

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄發生驚悚的連環殺人案，警方登門搜索時，發現嫌犯張介宗住家內有許多女性內衣褲，行凶後還到公園探詢死者林婦下落，試圖撇清罪責，警方也查出，左營張姓婦人手機上月14日即關機，17日遇害後，一卡通被張嫌拿來搭交通工具，存摺內存款則絲毫未動，警方正釐清動機。

    左營分局指出，在外經商的曾男（張婦兒子）上月27日返國過春節，發現母親已經10餘天未有聯繫，於是赴新莊派出所報案一般協尋人口，經查，曾男胞妹曾於1月13日載張婦返回左營區富民路住家後，就沒再見過張婦。

    春節期間張婦仍未出現，曾妹2月1日再次報案並提升為緊急協尋案，曾妹向警方表示母親有到三民公園與老人聚會習慣，警方發現張婦1月17日下午1時許出現在三民公園，當時身旁還有1名男子。

    趙林婦分屍案曝光後，警方擴大調閱監視器，確認張婦17日下午與張嫌進入張宅，就此人間蒸發，從屋內遺留血跡證實被殺害。

    據了解，警方登門搜索時，發現張宅內有很多女性內衣褲，不過張嫌已經獨居多年，啟人疑竇。

    張嫌經常在左營萬年縣公園出沒，當地民眾指出，張嫌與林婦、左營張婦為舊識，5日曾到公園探詢林婦「有沒有來?」想到林婦當時已遭分屍，才知道是冷血的張嫌故佈疑陣。

    警方追查，張婦的手機在1月14日已經關機，如今不知下落，張嫌行凶後還多次拿著她的一卡通搭車船，經清查張婦金流，發現存摺內數十萬元存款並未被盜領，住家也沒有被翻箱倒櫃跡象。

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