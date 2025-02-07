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    高雄殺人魔涉殺人棄屍再添2人 左營失蹤婦疑最後身影曝光

    高雄殺人魔涉殺人棄屍再添1人，左營失蹤婦疑最後身影曝光，兇嫌和左營失蹤的張婦一起返回前鎮區住處。（記者黃良傑翻攝）

    高雄殺人魔涉殺人棄屍再添1人，左營失蹤婦疑最後身影曝光，兇嫌和左營失蹤的張婦一起返回前鎮區住處。（記者黃良傑翻攝）

    2025/02/07 16:37

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄驚傳駭人殺婦分屍案，經比對DNA，確定有3組不同女性DNA，其中有失蹤近月的左營75歲張姓婦人，疑似張婦最後身影曝光，殺人魔張介宗和張婦一同返回他的前鎭區住處，另發現張嫌於1月17日拎著一包黑色大提袋走在路上，專案小組不排除裡面裝張婦屍體，將借提張嫌釐清。

    據了解，在外經商的曾男（張婦兒子）上月27日返國過春節，發現母親已經10餘天未聯繫，於是赴新莊派出所報案一般協尋人口，經查，曾男胞妹於1月14日載張婦返回左營區富民路住家後就沒再見張婦。

    經查，張婦於1月17日外出，當天下午1點出現在三民公園，下午2點左右與張介宗在三民公園碰面，再一起去前鎮住處，直到下午4點2人出現在張嫌住家附近，便沒有再離開張嫌家，疑為張婦最後身影，警方查出1月17日當晚，張嫌拎著一大包黑色提袋，自住家離開獨自走在路上；隔天清晨6、7點，張男獨自騎腳踏車離開住處，仍未見張婦身影。

    警方指出，1月18日女兒（沒有同住）曾電話聯母親未果；隔天清晨6、7點見張男騎腳踏車離開住處；1月31日因失聯家人正式報案，經比對張婦女兒DNA，確定被害人再增1人，警方宣布偵破殺人魔涉嫌殺害張婦分屍，同時將安排搜尋屍體時間。

    殺人魔張介宗提著可疑的黑色提袋。（記者黃良傑翻攝）

    殺人魔張介宗提著可疑的黑色提袋。（記者黃良傑翻攝）

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