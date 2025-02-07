燒柴煮粥釀火災鄰宅遭殃 台南學甲虱目魚名店慘了

台南市學甲區一間虱目魚粥店因店主未熄滅炭火，引發火災燒毀鄰近的住宅。（民眾提供）

2025/02/07 16:34

〔記者王捷／台南報導〕台南學甲區虱目魚粥名店「在地人才知的」，特色是以柴火煮水，但謝姓店主未確實熄滅炭火，導致火災發生，燒毀店面及鄰近住宅，台南地方法院審理後，依公共危險罪，判謝男4個月徒刑。

72歲謝男在學甲經營虱目魚粥店，並長期使用店後方的半開放空間，進行燒柴煮水作業。2024年3月，謝男在煮水後未妥善熄滅炭火，導致殘餘火種復燃，引發火災。

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火勢直至當日上午才被鄰居發現，當時謝男自住的房屋起火，火焰沿著建築結構向外延燒還波及鄰居住宅。消防人員接獲通報後在當天8點多趕到現場，緊急灑水搶救，但火勢已造成嚴重損害，直到中午時才完全撲滅。

火災造成謝男自住建築的倉庫屋頂及天花板燒穿，部分木質結構碳化、變形，甚至鐵皮牆面因高溫變形剝落，鄰近的住宅天花板塌陷，屋內設備燒損嚴重，許多家具及電器遭到燻黑或燒毀。消防單位事後調查，火勢因未熄滅的木炭及木屑持續燃燒，溫度升高後復燃，才導致此次災害。

案發後，謝男坦承疏失，表示並非蓄意引發火災。但因與受害屋主對賠償金額認知差距過大，未能達成調解協議，案件最終進入司法程序，法院審理時考量謝男無前科，且火災未造成人員傷亡，因此判處4月徒刑，可易科罰金。

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