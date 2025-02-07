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    三重男受託顧朋友幼女遇大哭！她叔叔路過以為誘拐起爭執

    新北市張男受託照顧賴姓女童，因女童當街大哭，路人報警，警方到場了解，將情緒激動的張男帶回保護管束。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市張男受託照顧賴姓女童，因女童當街大哭，路人報警，警方到場了解，將情緒激動的張男帶回保護管束。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/02/07 16:42

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市張姓男子受友人賴男之託照顧幼女，帶她下樓後大哭引起路人側目，恰巧女童叔叔經過，以為姪女遭誘拐。帶有酒意的張男與賴叔當街拉扯，警方到場要分開兩人，張男情緒激動與警員拉扯，被支援警力反制在地，帶回保護管束，待張男酒醒，由友人帶回；民眾見狀誤傳警方壓制嫌犯，引發虛驚。

    警方調查，這起單純保護管束案發生在6日下午4時30分，三重區五華街一帶，51歲張男與友人37歲友人賴男相約昨上午到張男家中飲酒餐敘，吃飯後賴男8歲女兒告知還不想回家，賴男請張男暫時協助照顧女兒後離去。

    不久帶有酒意的張男在家中與女友爭吵，張男將女童帶下樓，女童因目睹爭吵，加上被趕離住家，當街大哭，引起路人側目報警。

    警方獲報到場，恰巧女童叔叔、36歲賴男經過，因不認識張男，誤認姪女遭陌生男士誘拐，要將張男與姪女分開，張、賴兩男當街爭執，警方分開兩人之際，酒醉的張男情緒激動與警拉扯，被員警當場壓制管束。

    警方評估張男酒醉心情不佳，情緒失控且與員警拉扯，顯不能自制，為預防張男造成他人生命身體危害，員警依「警察職權行使」法，對張男管束；賴姓女童也由叔叔帶回。

    張男被警方帶回駐地、情緒冷靜後，傍晚5時30分責由友人帶回，解除管束。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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