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    台中太平7旬翁救網友「妮娜」病母 險匯50萬成詐團肥羊

    林翁（右）要匯50萬元給「妮娜」，「妮娜」得知員警介入消失無影無蹤。（圖由讀者提供）

    林翁（右）要匯50萬元給「妮娜」，「妮娜」得知員警介入消失無影無蹤。（圖由讀者提供）

    2025/02/07 15:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區林翁（70多歲）於蛇年春節期間，每天早晚接獲網友「妮娜」恭喜問候，「妮娜」在開工後，來訊稱家中母親生病手術，住院費還差50萬元，林翁趕至國泰世華銀行匯款，行員報警，員警一看手機對話內容為典型詐騙手法，林翁恍然大悟，保住老本但心情難掩落寞。

    太平警分局新平派出所警員陳秉範、王俞閔，6日上午10點許前往國泰世華銀行，行員通報「有男子疑似遭到愛情詐騙，欲匯款新臺幣50萬元到不名帳戶」，警方到場發現，林翁去年12月上網認識自稱於「妮娜」網友，「妮娜」早晚晨昏傳訊息噓寒問暖，過年天天來問安，林翁誤以為黃昏戀遇到真愛，實則陷入愛情詐騙陷阱。

    新平派出所長何明憲說，「妮娜」稱母親生病手術需要籌湊醫藥費，希望林翁救急幫忙，承諾每月分期還款數千元，林翁不忍「妮娜」母子在困境無人伸出援手，未料，匯款前「妮娜」得知員警介入消失無影無蹤，任憑林翁傳訊都不回，林翁恍然大悟，感謝警方及行員守住老本積蓄。

    太平分局分局長沈能成說，「假愛情交友」為常見詐騙手法，民眾與未曾謀面網友金錢來往，務必多存警戒心，以免成為詐騙集團眼中肥羊及提款機。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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