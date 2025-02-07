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    小年夜男連下10注運彩花50萬 發現沒中後趁亂跑了

    家住信義區31歲施姓男子前往台北市大安區延吉街一間彩券行投注，他連下10注運彩，共花了50萬卻沒有付款，等發現運彩大多數沒中後，趁店家忙碌時逃逸。（資料照，與本案無關）

    家住信義區31歲施姓男子前往台北市大安區延吉街一間彩券行投注，他連下10注運彩，共花了50萬卻沒有付款，等發現運彩大多數沒中後，趁店家忙碌時逃逸。（資料照，與本案無關）

    2025/02/07 15:25

    〔記者鄭景議／台北報導〕小年夜期間，家住信義區31歲施姓男子前往台北市大安區延吉街一間彩券行投注，他連下10注運彩，共花了50萬卻沒有付款，等發現運彩大多數沒中後，趁店家忙碌時逃逸，店家共損失新台幣35萬2千元，員工發現後前往敦化南路派出所報案，警方通知施男到案，依詐欺罪嫌法辦。

    警方今日表示，小年夜期間接獲彩券行黃姓員工報案，指稱有一名男子投注10注運動彩券卻未付款，並趁機逃逸，造成該彩券行損失新台幣35萬2千元。

    據了解，施男當時到彩券行後，就先跟店員「裝熟」，噓寒問暖，讓員工誤以為施男是常客，因此當施男表示要下注，「急著要」時，員工不疑有他，就未收款先幫他下單，待運彩結果出爐，發現沒中獎後，施男就假意要去領錢，隨即趁店家忙碌時離開彩券行，等彩券行發現施男回來，才知道遭騙。

    彩券行員工當下就前往派出所報案，警方調閱監視器，鎖定施男身分，上月30日通知施男到案，依法送辦。

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