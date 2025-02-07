川普非法移民大掃蕩 逮酒駕撞死人、性侵未成年通緝犯將遣返台灣

45歲的蔡正為，在台灣曾經因酒駕撞死兩人，又有與未成年少女援交的前科，2017年潛逃美國。（資料照）

2025/02/07 16:11

〔記者鄭景議／台北報導〕美國總統川普上任之後，強力打擊非法移民，聯邦機構在美國各地強勢執法，其中45歲的蔡正為在台灣曾經因酒駕撞死2人，又有與未成年少女援交的前科，2017年潛逃美國，在台灣警方提供情資協助下，被美國國土安全調查局等4個單位逮捕，預計幾週內將遣返回台。

警方調查，蔡正為2017年時於新北市新莊區酒後駕車，造成2死11傷悲劇，蔡正為酒駕前科累累，在2010年、2015年、2016年都曾因酒駕被逮，2016年5月還被吊扣駕照1年，但隔年仍執意酒駕上路，臉書甚至還留有「謝謝各位～不過我昨天醉得好爽！」等，劣跡斑斑，連警方都怒斥「惡劣」。

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且蔡正為已經有結婚也育有兩子，卻還在外買春，2016年她曾跟未成年少女援交，事後遭警方逮捕，留下妨害性自主前科，買春一案遭法院判刑6個月。

蔡正為2017年潛逃美國，2018年被發布通緝，日前被美國國土安全調查局（HIS）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、執法行動遣返局（ERO）等4個單位逮捕，據了解，蔡正為目前被執法行動遣返局（ERO）拘留，在美方完成相關程序後，就會遣返回台接受台灣司法制裁，預計程序會在數週內完成。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔡正為在2017年時於新北市新莊區酒後駕車，造成2死11傷悲劇。（資料照）

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