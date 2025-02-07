高雄分屍案3人遇害！警局長證實另2名死者是「左營失蹤婦人和嫌犯大嫂」

冷血翁殺人分屍。（記者黃良傑攝）

2025/02/07 14:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄冷血翁張男涉殺人分屍案，再傳2名失蹤婦人疑與張嫌有關，警方查出張嫌大嫂黃婦（75歲）也於去年12月15日通報失蹤協尋，於兇嫌住處採檢到3組不同女性DNA型別，另查出左營張姓婦人曾進兇嫌家，同樣被通報失蹤人口，案情急遽升溫；警察局長林炎田沈痛表示，確定比對出3名被害人全部遇害，包括楠梓林婦、左營張婦、兄嫂黃婦。

據了解，冷血翁張嫌居住處原為胞兄所住，去年5月胞兄病逝，大嫂黃婦原搬回楠梓居住，兒子在新北市工作，去年12月15日前一直無法聯絡到母親，便於12月15日向警方報案失蹤人口，請求協尋迄今仍未發現蹤跡，不排除是第3名被害人。

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隨著楠梓林婦遭殺害分屍，檢警專案小組採鑑到3組不同女性DNA，追查到左營區也有1名張姓婦人（75歲）失蹤，專案小組查出今年1月17日下午4點多，張嫌與左營張婦一起到張嫌家後即未再出現，晚上8點到隔天早上6點，張嫌進出住處頻繁，是否以相同手法犯案，尚待專案小組調查釐清。

據了解，左營區75歲張姓婦人失蹤近月，疑與分屍案張嫌都曾出現在三民公園，不排除是第2名被害者，警方表示，正調閱三民公園及張嫌住家附近監視器，且已採取張婦女兒口腔DNA檢體送鑑識中心進行比對，釐清案情。

冷血翁殺人分屍地點。（記者黃良傑攝）

高雄驚傳連續殺人案，警察局長林炎田親自說明偵辦過程。（記者黃良傑攝）

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