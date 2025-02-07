遠化棉六廠災變火調 確認管線有漏但排除人為破壞

遠化新埔總廠棉6廠氣爆災變，縣府消防局火調人員確認管線有漏，但初步排除有人為破壞。（記者黃美珠攝）

2025/02/07 14:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹檢、警、消今天持續針對遠化新埔總廠氣爆事件進行蒐證和調查，以釐清確實的發生原因。檢方從昨天起已經指揮警方以證人身分傳訊遠化棉6廠同仁們跟警衛多人，以了解事發時值班應變等作為是否吻合相關必要的sop，也了解整個作業現場設備的管養與維護狀況，初步沒有人是被告。

縣府消防局火調進展則確認是管線有漏所引發道生油汽化，但初步排除有人為的蓄意破壞。

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縣府消防局表示，火調人員主要的工作是進場把棉6廠內各區實際受害的狀況做好相關調查後製成圖片，因此結合廠方人員兵分多組，其中1組主要就是調查確認洩漏點位，並做流體力學的運算、驗證洩漏量，模擬案發情況再看是否相符，並試著找出實際引爆的火源所在，只是目前還沒有找到火源。

消防局表示，目前整個棉6廠區都有受到爆炸的影響而損毀，初步調查出來，管線洩漏處應該就在棉六跟重九共用的管線區，汽化程度有瀰漫過來絲七、棉一區塊，且因洩漏和起火交互作用下，該廠內的道生油幾乎都漏光了。目前已知管線並無破裂，沒有人為破壞的痕跡，但是何以會洩漏，是因為管線劣化？還是現場有機械設備異常？還需進一步調查。

縣府消防局強調，本案因為社會眾所矚目，更進一步的火調發現屬於偵查不公開範圍，檢方也下了封口令。一般火調報告會在30天後出爐，這件他們會爭取更快的作業以幫忙釐清案情。

遠化新埔總廠棉6廠氣爆災變，縣府消防局火調人員確認管線有漏，但初步排除有人為破壞。（記者黃美珠攝）

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