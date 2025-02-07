為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    扯！國一新竹段驚見男子悠閒騎電動滑板車 國道警要罰

    新竹1名男子6日騎電動滑板車上國道1號新竹交流道，完全無視其他車輛，誇張危險情況讓人咋舌。（記者洪美秀翻攝）

    新竹1名男子6日騎電動滑板車上國道1號新竹交流道，完全無視其他車輛，誇張危險情況讓人咋舌。（記者洪美秀翻攝）

    2025/02/07 15:13

    〔記者洪美秀／新竹報導〕把國道當滑板練習道！新竹1名男子6日騎電動滑板車上國道1號南向95公里路段，除無視其他車輛，輕鬆騎乘外，還把其他車輛當空氣，誇張行徑全被國道交通控制中心錄下，國道警察已通知男子到案說明，並依法開罰。

    新竹1名男子騎乘電動滑板車誤上國道，完全把國道當滑板練習場，國道警察獲報後立即通知交控中心及巡邏車前往查看，但數分鐘後該名男子即下新竹A交流道離開。

    國道警察表示，將調閱該路段CCTV影像進行比對，並通知該名男子到案說明以釐清案情，若違規屬實將依規定製單舉發。並呼籲用路人騎乘電動滑板車不得行駛或進入高速公路，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，用路人若不慎騎乘電動滑板車等個人行動器具誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打1968專線，通知高公局交控中心或國道警察協助安全排除。

    有網友提到昨天在新竹國道1號南下90公里也就是新竹交流道附近，竟有男子騎著電動滑板車，還沿著路肩滑行，而旁邊車輛高速經過，讓人看了險象環生，最後該名男子下了新竹交流道，消失在街道，沒想過高速公路竟出現電動滑板車，實在很誇張。

    新竹1名男子6日騎電動滑板車騎上國道1號新竹交流道，完全無視其他車輛。（記者洪美秀翻攝）

    新竹1名男子6日騎電動滑板車騎上國道1號新竹交流道，完全無視其他車輛。（記者洪美秀翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播