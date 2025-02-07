扯！國一新竹段驚見男子悠閒騎電動滑板車 國道警要罰

新竹1名男子6日騎電動滑板車上國道1號新竹交流道，完全無視其他車輛，誇張危險情況讓人咋舌。（記者洪美秀翻攝）

2025/02/07 15:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕把國道當滑板練習道！新竹1名男子6日騎電動滑板車上國道1號南向95公里路段，除無視其他車輛，輕鬆騎乘外，還把其他車輛當空氣，誇張行徑全被國道交通控制中心錄下，國道警察已通知男子到案說明，並依法開罰。

新竹1名男子騎乘電動滑板車誤上國道，完全把國道當滑板練習場，國道警察獲報後立即通知交控中心及巡邏車前往查看，但數分鐘後該名男子即下新竹A交流道離開。

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國道警察表示，將調閱該路段CCTV影像進行比對，並通知該名男子到案說明以釐清案情，若違規屬實將依規定製單舉發。並呼籲用路人騎乘電動滑板車不得行駛或進入高速公路，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，用路人若不慎騎乘電動滑板車等個人行動器具誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打1968專線，通知高公局交控中心或國道警察協助安全排除。

有網友提到昨天在新竹國道1號南下90公里也就是新竹交流道附近，竟有男子騎著電動滑板車，還沿著路肩滑行，而旁邊車輛高速經過，讓人看了險象環生，最後該名男子下了新竹交流道，消失在街道，沒想過高速公路竟出現電動滑板車，實在很誇張。

新竹1名男子6日騎電動滑板車騎上國道1號新竹交流道，完全無視其他車輛。（記者洪美秀翻攝）

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