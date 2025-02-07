垃圾車煞車突失靈「撞」到寵物店 駕駛收垃圾找不到垃圾車當場傻眼

王姓男子今天凌晨駕駛民間垃圾車沿途收運垃圾，在他下車搬運垃圾時，垃圾車疑似油壓煞車失靈，撞進對街寵物美容店旁樑柱。（記者林嘉東翻攝）

2025/02/07 14:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市王姓男子今（７）天凌晨駕駛民間垃圾車沿途收運垃圾，在他下車搬運垃圾時，垃圾車疑似油壓煞車失靈，失控沿著下坡路段，滑行約50公尺後，撞進對街1間寵物店旁樑柱，致樑柱大面積水泥崩落，還好未撞進寵物美容店內，讓王男嚇出一身冷汗。

基隆市警四分局安樂派出所今天凌晨1時許獲報稱，基隆市安樂區樂利三街有1 輛民間垃圾車撞進路旁商家，巡邏的巡佐吳朝陽與警員吳悰宇、陳君瑋趕抵現場發現，垃圾車撞進路旁一間寵物美容店旁樑柱，致樑柱大面積水泥崩落成塊；垃圾車失控滑行約50公尺後撞進寵物美容店途中，也未波及其他車輛。

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肇事的民間垃圾車45歲王姓駕駛指出，他當時到北極星汽車旅館收垃圾，他下車收取垃圾時，垃圾車因油壓煞車失靈，整輛車突然沿著下坡路段滑行，最後撞進對面的寵物美容店旁樑柱。

警方隨即在現場實施交通疏導，協助通報協助拖吊肇事垃圾車，並由交通隊員到場進行測繪及照相取證，釐清事故責任歸屬。

王姓男子今天凌晨駕駛民間垃圾車沿途收運垃圾，在他下車搬運垃圾時，垃圾車疑似油壓煞車失靈，撞進對街寵物美容店旁樑柱。（記者林嘉東翻攝）

基隆市王姓男子駕駛的垃圾車疑似油壓煞車失靈，撞進對街1間寵物店旁樑柱，致樑柱大面積水泥崩落，還好未撞進寵物美容店內。（記者林嘉東翻攝）

警方在王男駕駛的垃圾車撞進民宅後，協助通報協助拖吊肇事垃圾車。（記者林嘉東翻攝）

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