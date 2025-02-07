遠化新埔廠氣爆19人輕重傷 仍有9人住院

遠化新埔總廠氣爆事件中的19名傷者，目前還有9人住院治療中，所幸狀況還算穩定。（圖由讀者提供）

2025/02/07 13:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕遠東新世紀（股）公司新埔化纖總廠昨天的棉6廠氣爆造成2死、19人輕重傷事件，新竹縣政府衛生局追蹤目前仍有9人住院治療和觀察中，其中事發當下傷勢相對嚴重4人已經轉送林口長庚醫院收治，所幸生命徵象都算穩定。

縣府衛生局表示，這9名住院傷患目前傷勢都還算穩定，當中有4人在林口長庚醫院接受治療，男、女各半，其中男性都是移工。

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4人中的61歲黃姓女子，全身有89%面積遭到2到3度的燒燙傷，第一時間被送到竹北東元搶救立刻插管後轉送。她跟另名54歲、全身也高達80%面積被2度燒燙傷的何女，狀況比較需要密切注意。

至於37歲全身60%燒燙傷的男移工，到院後隨即插管轉送；昨天下午32歲另名男移工，燒燙傷程度雖沒前述3人嚴重，但受傷面積也廣達50%，所幸意識穩定，還能自行進食。

第一時間救治的竹北東元醫院表示，這名男移工的狀況比較麻煩在於換藥，可以住院也能出院在家自行護理，但是遠化新埔總廠擔心後續會衍生感染問題，所以也將之轉往林口長庚醫院燒燙傷中心繼續治療。

這起爆炸案中年紀最長的64歲溫姓男子，因為爆炸的威力，他的骨盆受傷造成腹部出血，前手臂也有骨折，已經為竹北東元醫院骨科緊急手術治療觀察中。

另外，新竹台大分院生醫醫院竹北院區和新竹醫院各有1名燒燙傷患者住院中，27歲的男移工全身有63%二度燒燙傷，40歲本國籍的王姓男子全身也有60%遭到燒燙，都在加護病房救治中。

另外2名外傷性的傷患分在竹東榮民總醫院和新竹馬偕紀念醫院住院穩定治療中。

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