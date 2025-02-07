新竹縣議員羅美文 願幫遠化死傷者及家屬求償

勞動黨新竹縣議羅美文說，他將幫遠化新埔總廠棉6廠的氣爆事件受害者向遠化求償。（記者黃美珠攝）

2025/02/07 14:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕勞動黨新竹縣議員羅美文早上宣布，他願協助這次在遠東新世紀（股）公司新埔化纖總廠0206氣爆事件中受難的死傷者及其家屬，向業者求償。他抨擊「遠化果然巨大」，因為他問了一個早上，都無法獲得聯繫管道，所以呼籲有需要的死傷者及其家屬可以主動跟他聯繫，他將協助向遠化求償。

羅美文說，他想找傷者的住院處和死者家屬聯絡電話，但都要不到，所以「遠東果然巨大！」、「真的神通廣大」、「縣政府管得到他的地方，最忙的就是事業關係科」！

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從昨天氣爆事件的發生，可以明顯看到經營管理必要設施的缺失，遠化絕對負有無可逃避的業務過失責任，對死者要有一定的撫卹、損害賠償，對傷者除了醫療，也要有優惠的損害賠償。

羅美文說，2名死者不幸喪失的生命，對家屬來說絕對不只是依勞基法45個月的工資補償就說得過去的。他們的家庭因為死者的離去，遭到每個月生產力的喪失、以及對家庭親情等的損害，所以應得的損害賠償絕對不止是勞基法上所訂的，勞動黨絕對有能力幫助家屬向遠化求償。

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