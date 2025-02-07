台北慈濟男護理師偷拍女病患私密照 認罪、賠償獲緩刑

台北慈濟醫院前護理師黃男偷拍女病患私密照，北院考量他認罪且願意賠償，給予緩刑機會。（資料照）

2025/02/07 13:49

〔記者溫于德／台北報導〕時任台北慈濟醫院開刀房護理師黃男，去年4月上PTT論壇上發文「爆掛：台北慈濟護理師偷拍病人私密照」，附照片指稱有護理師在手術過程偷拍病人隱私部位；檢方查出文內的裸胸女病患照片就是黃男所拍，依法起訴他。台北地院審結考量黃男願意賠償被害人29萬元，並已付2萬元，依無故攝錄他人性影像罪對他判刑4月，緩刑2年；可上訴。

警方調查，黃男PO文稱，在開刀房工作看過許多令人作噁的事，麻醉期間護理師會大量圍觀病人的生殖器或胸部，還會拍照或瘋狂搓揉，「當你在全身麻醉時，知道自己的身體被做了什麼嗎？除了大家手機都有你的私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過」；他聲稱自己為此感到無比噁心，並隨文附上病患的下體以及隆乳圖像。

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黃男到案供稱有些事看不下去，才會上網公布讓大眾公評，照片是別人在群組傳的；但經檢警進一步追查，認定拍照和PO圖文都是黃男自己所為。

檢方進一步查出，黃男先於前年12月持iPhone手機偷拍女病患裸露胸部動手術過程的照片，去年4月再上PTT發文並貼出當時的偷拍照；女病患獲知提出告訴，黃男後來終於坦承犯行，被檢方依未經他人同意無故拍攝他人性影像罪起訴。

北院審結指黃男沒有前科，因一時失慮犯下本案，並已坦承犯行，同時願意賠償被害人29萬元，並已付2萬元，依無故攝錄他人性影像罪對他判刑4月，緩刑2年。

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