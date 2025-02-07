大哥持刀半路攔車砍人逃逸 小弟頂罪身材太瘦小被拆穿

汪姓男子夥同2名友人當街攔車砍傷陳男，詹男替汪男頂罪，因身材瘦小被警方拆穿，法院依頂替罪判詹男拘役50天。 （記者林嘉東攝）

2025/02/07 12:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕汪姓男子夥同張姓、林姓友人，持刀砍傷陳姓男子，汪的詹姓友人隔天向警方投案，謊稱人是他砍的，不過警方根據調閱案發現場周邊監視器發現，行兇者的身材明顯比身材瘦小的詹男大上一號，加上陳男指認砍他的不是詹男，循線查出為汪男所為，警方在法辦汪男後，另將詹男依頂替罪究辦。基隆地院近日審結依頂替罪判處拘役50日。

判決指出，前年7月間某日下午4時許，陳姓男子駕車行經新北市瑞芳區街道半路遭2名男子攔車，其中1人開陳的車門，另1人持開山刀朝他揮砍，致他左手指受有撕裂傷，陳男遇襲後欲反擊，2名男子隨即跳上接應車輛逃逸；隔天，詹男向警方投案稱是他持刀砍傷陳男。

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不過，瑞芳警分局偵查隊勘驗案發現場周邊監視器發現，砍傷陳男的歹徒身高約170公分，詹男僅160公分，另行兇者的體型精壯，詹男則較瘦小，為求慎重請陳男協助指認，陳也證稱砍傷他的並不是詹男。

警方循線查出是31歲的汪姓男子夥同張姓、林姓友人所為，檢方調查後將汪男依意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪嫌起訴（張、林2人則仍在逃）；案經法院審理後，汪男被判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

至於，詹男投案向警員謊稱，他持刀砍傷陳男，替汪男頂替，妨害國家司法權行使正確性，被檢方起訴頂替罪。

法院認為，詹明知汪男持刀砍傷陳男，向警方投案替陳男頂罪，妨害國家司法權正確行使，影響犯罪偵查正確性，致檢警額外耗費偵查人力及司法資源，但考量詹男坦承犯行，犯後態度尚可，依頂替罪判處詹男拘役50日，得易科5萬元罰金。

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