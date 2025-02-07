偷工地電線露餡 4惡賊噴辣椒水再圍毆保全員

警方扣得游姓男子作案用的辣椒水罐與犯罪所得。（警方提供）

2025/02/07 12:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市游姓男子去年12月2日率同3名同夥前往中壢區1處工地，偷竊200公斤電線，準備離去時被工地林姓保全員發現，游男先朝保全員噴灑辣椒水，再呼喊其他同夥前來，聯手將保全員打倒在地後逃逸，變賣電線得手3萬6000餘元，桃園地檢署今天（7日）偵結，已因強盜案件將游男等4人提起公訴。

檢方調查，當天凌晨3點多，游男（68歲）率同張姓女子（47歲）、劉姓男子（33歲）、朱姓男子（26歲），準備老虎鉗、麻袋與辣椒水等工具後，駕駛1輛轎車前往他們已經探勘過、選定為下手目標的中壢區松仁路1處工地。

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游男等人潛入工地後，找到40捲電線、重約200公斤，隨即將電線搬到工地門口，準備放上車離開時，林姓保全員發現並上前攔阻，游男先朝保全員噴灑辣椒水，再高聲呼喊其他同夥趕來，聯手毆打保全員的頭部、手部、背部，並將保全員打倒在地後，再將電線搬上車逃離，之後變賣電線給新北市的1處資源回收場，得手3萬6000餘元。

林姓保全員事後報警，警方追查游男等人到案，桃檢今天偵結，已依強盜罪嫌起訴游男等4人。

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