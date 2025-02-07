國道超速亂換車道釀4死17傷 遊覽車司機判3年半定讞

國到3號前年10月發生遊覽車車禍釀4死17傷案，肇事司機陳文貴被判3年6月定讞。（資料照）

2025/02/07 11:24

〔記者溫于德／綜合報導〕耀群科技公司前年舉辦家庭日前往劍湖山一日遊，開車的遊覽車司機陳文貴行經國道三號南下264公里雲林斗六段時，因超速、任意變換車道以及未保持安全距離等，與轎車發生車禍，釀4死17傷。最高法院維持歷審見解，考量陳男自首犯罪且與其中兩名死者家屬達成調解等，依過失致死罪對陳男判刑3年6月定讞。

前年10月21日上午9時許，陳文貴駕駛出租遊覽車載客行經國道三號南下264公里雲林斗六段，遊覽車欲往左邊超車，先側撞一輛轎車，轎車被撞後持續衝往前方，遊覽車則續衝向內側車道撞上護欄，再出現大擺盪往右邊路肩橫衝而去，車尾撞擊隔音牆後，又擺向左邊，第二度撞上同輛轎車，小車遭兩度撞擊，全車扭曲變形、幾成廢鐵，車上男駕駛與女乘客均傷重不治；遊覽車第二度切至內側車道，才終於停下。

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車禍最終造成4死，包括52歲陳姓轎車駕駛與61歲乘客羅女，以及遊覽車上最後一排右側的12歲男童頭部重創當場死亡、48歲母親朱女送醫不治；另有17人受到輕重傷。

一審雲林地院、二審高等法院台南分院均指，陳文貴近30年來雖未因犯罪而被判刑，然陳男從2005年至2023年已有94次交通違規紀錄，難認素行量好。

況陳文貴身為職業駕駛人，駕駛遊覽車載客上路，本應謹慎並遵守交通規則，以維護自身、乘客及其他用路人的人身安全，當下開遊覽車載客竟超速行駛，又任意、驟然變換車道，也沒有使用方向燈並保持安全距離及間隔，導致本件死亡車禍發生。

一、二審並考量陳文貴犯後始終坦承犯行，與陳、羅兩名死者家屬成立調解，未與男童、朱女的家屬達成和解，以及陳男自承案發前曾服用安眠藥，辯護人稱陳男與老闆已連帶賠償上千萬元等情，依過失致死罪對陳男判刑3年6月。最高法院駁回上訴確定。

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