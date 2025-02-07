台北5歲女童到池上阿嬤家 獨騎滑步車迷路大哭

5歲女童騎滑步車迷路，警方幫她找到家。（記者黃明堂翻攝）

2025/02/07 10:55

〔記者黃明堂／台東報導〕1名從台北到台東池上住在阿嬤家的5歲女童，今天早上獨自騎滑步車出車玩，騎到迷路後嚎啕大哭，路人報案後，警方載她找到家，阿公阿嬤都還在睡覺，渾然不知孫女不見了，所幸平安落幕。

今天上午9點多，台東縣警察局關山分局池上分駐所接獲民眾報稱「萬朝產業道路上，有名年約5歲的女童獨自騎乘滑步車，疑似迷路」，警員蘇姵尹、林威豪及王莉婷獲報隨即前往處理，女童見警察姊姊出現在眼前，立刻放聲嚎啕大哭。

請繼續往下閱讀...

員警除耐心安撫外，憑著小女孩的記憶，開著巡邏車載她沿途找尋，順利找到住處後，還在睡夢中的阿公、阿嬤，聽到外面警察的呼喊聲，這才發現孫女經歷了一場驚險的迷途記，一再感謝警察的幫忙。員警還暖心再三提醒老人家，務必要注意孫女的動態，以免再次發生迷途狀況。

「帶妳回家，不要哭了」！員警到場後，女童神情緊張，見到警察就放聲大哭，員警立刻變身為「大姊姊」，抱著她拍拍抱抱，並輕聲細語的安撫著。據報案民眾稱，女童好像是住在北部，第一次回鄉下過年，應該是跟阿公阿嬤住，但是也不太清楚住在哪裡。

員警耐心詢問女童，女童才緩緩說出自己住家的大致方向。由於女童無法明確指出住家位置，員警決定以巡邏車載送女童，沿路逐一詢問附近居民，並擴大範圍搜尋。經過近3公里的沿途探訪，終於在福文村山腳一帶找到女童的住家。當時，女童的祖父祖母仍在睡夢中，渾然不知孫女已獨自外出。

女童見到阿嬤後，情緒激動，投入其懷裡嚎啕大哭，場面令人心疼。員警也對阿嬤說，還好是遇到熱心的民眾報警處理，才能讓女童平安返家。阿嬤再三感謝警察及好心民眾的協助，並表示未來會更加注意孫女的安全，避免類似情況再次發生。員警也藉此機會向家屬宣導，提醒切勿讓年幼孩童獨自外出，避免意外事故的發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法