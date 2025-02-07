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    首頁　>　社會

    台中「變裝慣竊」躲超商旁 伺機開走未熄火汽車搜刮現金

    蕭姓慣竊身穿黑白相間外套褲子，隱身超商附近伺機偷竊。（民眾提供）（記者張瑞楨攝）

    蕭姓慣竊身穿黑白相間外套褲子，隱身超商附近伺機偷竊。（民眾提供）（記者張瑞楨攝）

    2025/02/07 10:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區近期連續發生4起汽車失竊案，警方原本以為是個案，卻又發現犯罪手法一樣，竊嫌都是藏身超商附近，見車主下車購物，汽車沒上鎖亦未熄火，竊嫌「變裝」之後，伺機把車開走至偏僻處，搜刮財物後棄車，台中市警局第三分局前天（5日）埋伏超商旁，逮捕正要偷竊的蕭姓慣竊，他是有多項竊盜前科的慣竊，全案依竊盜罪嫌偵辦中，警方初步統計，每輛車損失的現金為2萬至3萬元。

    中市警局第三分局調查，東區近日發生多起汽車駕駛人未將車輛熄火而遭竊的案件，三分局成立專案小組偵辦，分析研判犯案手法，竊嫌刻意用衣著掩蓋面貌，躲在超商旁觀察（非同一家超商），發現有駕駛便宜行事，下車購物時，汽車未熄火也未上鎖，竊嫌先更換外套，再把車開走至偏僻處，搜刮完車內財物後，將車輛棄置路邊。

    警方先調閱過濾上百隻監視器鏡頭，最後鎖定蕭姓男子（58歲）；本月5日於埋伏追查，見蕭男欲再度以同樣手法犯案（第5起），警方立即以優勢警力圍捕；蕭男於偵訊時承認心生歹念犯案而偷竊，警方統計每輛車被偷的現金財物，介於2萬至3萬元之間，全案依竊盜罪移送台中地檢署偵辦，並擴大清查蕭男犯罪次數。

    蕭男開走未熄火汽車前，會先變裝，換穿灰色的外套。（民眾提供）（記者張瑞楨攝）

    蕭男開走未熄火汽車前，會先變裝，換穿灰色的外套。（民眾提供）（記者張瑞楨攝）

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