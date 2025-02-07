鑽漏洞詐42萬公款、5萬禮券 南市清潔隊會計判8年半

台南市環保局清潔隊蕭姓會計貪污，判8年6個月。（資料照）

2025/02/07 06:21

〔記者王捷／台南報導〕原是臨時清潔工的南市環保局清潔隊蕭姓女會計，發現核銷禮券時，未強制附「禮券領取名冊」漏洞，近7年偽造收據、禮券發放紀錄，詐領42萬多公款、5萬多禮券，台南地方法院以貪污罪判處8年6個月，褫奪公權4年。

蕭婦最早擔任環保局臨時清潔工，2009年晉升為清潔隊隊員，隨後因機關改制，在2010年被調到安南區清潔隊，負責內勤行政與會計業務，長期負責公務經費核銷程序，但台南市調處發現，她在2013年至2019年間透過偽造收據、篡改帳目等方式進行詐領公款。

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詐領的手法大概分為兩種，第一種是私刻店家印章，在空白收據上填寫虛構交易，並將這些偽造的憑證貼附於採購核銷申請單，順利通過審核，藉此詐領公款43萬多，店家負責人都證實，從未與清潔隊有交易，證明這些收據皆為捏造。

除了偽造收據，蕭婦還利用環保局獎勵清潔隊員的禮券，利用環保局批量購買禮券可獲得折扣的機制，來偽造核銷並侵占禮券，依照規定，環保局每年會使用資源回收變賣所得，購買萊爾富超商禮券，以每人500元的標準發放給清潔隊員。

然而，「政府支出憑證處理要點」因核銷程序未強制要求附上領取名冊，讓蕭婦有漏洞可鑽，在大量購買禮券後，偽造印領清冊，製造已發放的假象，將其中折扣優惠的禮券占為己有，她在2015年至2017年間共侵占禮券5萬5350元，還有台南大飯店500元餐券6張流向不明。

蕭婦辯稱，為縮短隊員墊付款項的時間，才偽刻商家印章預先製作收據請款，部分開支如登革熱噴藥、地震後水溝清疏等，商家無法開立發票，才使用假單據，但所有款項皆用在隊務，並無貪污意圖。對侵占禮券部分，蕭婦強調是為了讓帳面數字與採購金額一致，部分禮券轉換為現金後，用於尾牙、中元普渡等活動開銷，沒有將禮券占為己有。

律師則主張，環保局在核銷禮券時，並未強制要求提供具領清冊，因此即便填寫不實資料，也不應構成公務登載不實罪，且若涉及偽造文書，亦有情可原，請求從輕量刑。但法院並不採信辯詞，認定違反貪污治罪條例，判處8年6個月，褫奪公權4年，並沒收犯罪所得。

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